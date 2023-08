Fernando Alonso, sobre su papel en la F1: "Siempre me han puesto en el lado malo de la historia"

Fernando Alonso lleva siendo uno de los grandes reclamos de la Fórmula 1 prácticamente desde que debutase. El bicampeón del mundo sigue al pie del cañón y se ha convertido en una figura indispensable dentro del 'Gran Circo', un sitio que considera que no hay todo lo justo que se debería con él. Ahora, ha dado a conocer más detalles de su trayectoria automovilística en una entrevista en la BBC.

El piloto de Aston Martin se ha sincerado completamente y ha dejado entrever la enorme exposición pública a la que están sometidos todos, él y sus compañeros dentro del mundo de la Fórmula 1. La suya ha sido una posición por la que se ha sido sentido juzgado en exceso, aunque no parece haberle importado en exceso.

"Hay que vender la historia, hay que decir cuáles son los buenos y los malos. En cada carrera, en cada discusión, en cada polémica, siempre hay buenos y malos", comienza relatando el piloto español frente a Andrew Benson. "Siempre me han puesto en el lado oscuro de la historia, aunque me siento bien, nunca me ha importado", resalta.

Sin embargo, pese a ese supuesto papel de villano dentro de la Fórmula 1, Fernando Alonso señala que se ha sentido muy querido por la enorme afición del mundo del motor. Fuera del 'Gran Circo', él ha visto cómo la gente le apoyaba y así ha querido refrendarlo con sus palabras. "La parte más importante es que la gente todavía te quiere y todavía está interesada en cuántos años tienes en tu contrato porque pueden interesarse en que conduzcas en el futuro", agrega sobre esta situación.

Sus palabras hacia Alpine

Otro de los puntos fuertes de la mencionada entrevista han sido sus rifirrafes con Otmar Szafnauer, su antiguo jefe en Alpine y recientemente cesado en la escudería gala. El español ha tenido una serie de duras palabras para su antiguo, apuntándoles sobre la tardía decisión de renovarle.

Fernando Alonso en Spa

"Se tomaron más tiempo del que yo creía que nos iba a llevar, porque las conversaciones empezaron en Australia", explica Fernando Alonso acerca los pasos que se dieron. Ante esa incertidumbre, decidió apostar por el proyecto de Aston Martin para continuar en la Fórmula 1.

"Alpine me subestimó 100% y aún hoy lo hacen", apostilla Alonso sobre su anterior escudería. Además, les deja un recado sobre elección ya que "en el mejor momento de mi carrera, los resultado hablan por sí solos". Unos números que le avalan con numerosos podios esta temporada ante el descalabro de los franceses.

Sin embargo, no se queda ahí y lanza un tremendo dardo a Otmar Szafnauer, que ha sido recientemente cesado por Alpine, tras sus continuas críticas hacía su persona. Por ello, Fernando Alonso no ha dudado en señalarle y pedirle que guarde silencio después de los ataques recibidos.

Es su forma de hacer las cosas. O la forma en que Otmar hace las cosas. Después de este año, debería estar callado. No debería hablar en absoluto. Después de los resultados de Aston Martin y los resultados que él está logrando, todavía habla y está orgulloso de la decisión. Es increíble", sentencia.

Contento en Aston Martin

Fernando Alonso también tuvo palabras durante la entrevista para su actual equipo, Aston Martin. El español se mostró encantado con el rendimiento del AMR23 e insiste en que todavía falta mucho por enseñar. Con ellos ha vuelto a soñar con la victoria diez años después, alcanzando dos segundas posiciones en Canadá y Mónaco.

"Sólo son los seis primeros meses en el equipo, todavía hay más por venir", recalca. "Siempre encontraremos dificultades y algunos obstáculos en el camino. Ahora depende de nosotros cómo lidiar con ellos y superarlos. El equipo es realmente inteligente", finaliza Alonso tras cumplir la mitad de la temporada con Aston Martin.

