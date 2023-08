Asociaciones de mujeres piden al COE que impugne la derrota de Bergés frente a una atleta transexual

El mundo del deporte se vio salpicado por una polémica relacionada con Valentina Petrillo, atleta transexual. La italiana consiguió la última plaza para los Juegos Olímpicos Paralímpicos de París 2024 y lo hizo en detrimento de la española Melani Bergés, una situación que desató una oleada de críticas.

De este modo, la nacida en Badalona se quedó sin la oportunidad de poder participar en París en la categoría de T12 200 metros y, por tanto, decía adiós al sueño olímpico de una manera muy polémica en el pasado Mundial. Valentina Petrillo, la atleta que le quitó esa opción, ya había sido señalada anteriormente por sus resultados al competir contra mujeres.

Tras este controvertido resultado, hasta una veintena de asociaciones a favor de la mujer han pedido formalmente al Comité Paralímpico Español y haciéndoselo llegar al Comité Paralímpico Internacional (IPC) que impugne el resultado de la competición.

[La atleta española Melani Bergés se queda sin plaza para los Paralímpicos por la presencia de una 'trans']

En el escrito presentado al Comité Paralímpico Español se muestran muy contrarias a lo sucedido y lo consideran como "un claro ejemplo de cómo se imposibilita a las propias mujeres ganar en sus categorías o aspirar a una carrera deportiva como consecuencia de laslas políticas transgeneristas que anteponen las cuestiones identitarias a la realidad material en la que se basan las competiciones deportivas".

Por otro lado, otro de los puntos a los que se agarran en el citado texto está relacionado con la prohibición de World Athletics, principal organismo que rige el atletismo a nivel mundial. El ente dio a conocer que aquellas mujeres transexuales que hayan realizado su transición una vez pasada la pubertad no podrán competir en la categoría femenina.

Valentina Petrillo, antes de batir el récord de los 200 metros.

Por dicha razón, Valentina Petrillo, de 48 años, no podría disputar ninguna prueba al realizar su cambio de sexo en una edad adulta. Sin embargo, la italiana sigue compitiendo como mujer, llegando a batir varios récords, y podrá representar a su país en los Juegos Paralímpicos si se lo permiten.

Para argumentarlo, ponen como ejemplo a "otras federaciones internacionales, como la Unión Ciclista Internacional y la World Rugby, han determinado que, como señalan recientes investigaciones, la huella de la testosterona no desaparece y los atletas varones conservan la mayor parte de las ventajas competitivas aunque se sometan a terapias hormonales de reducción".

El Consorcio Internacional de Mujeres en el Deporte, la Fundación Mujeres, Fair Play For Women (Reino Unido), Mujeres Juristas Themis, Canadian Womens Sex-Based Rights (Canadá), Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Independent Council on Womens Sport (EEUU), Federación de Mujeres Progresistas, The Countess, Advocay Group (Irlanda), Asociación Española de Feministas Socialistas, Save Womens Sports Spain, Lobby Europeo de Mujeres en España, Save Women's Sport Australasia, La Rueda Rosa (México), Feministas al Congreso, Womens Sports Policy Working Group (EEUU), Enclave Feminista, Mujeres para la Salud, Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Cádiz Abolicionista y Asociación MalvaLuna han sido las asociaciones que han firmado dicho documento.

