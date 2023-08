El drama de la jugadora de voleibol Hande Baladin con un acosador: "Te voy a tirar ácido en la cara"

La jugadora de voleibol Hande Baladin ha vivido un durísimo episodio en su carrera deportiva. La turca ha visto cómo su vida se volvía un auténtico calvario debido a la presencia de un acosador que la ha estado atormentando durante los últimos meses. Una situación que por fin ha terminado tras la entrada de la policía del país en el caso.

Hande Baladin ha vivido un auténtico infierno desde la aparición de la mencionada persona. Reconocida en las redes sociales, la jugadora ha sufrido un episodio de acoso debido a los continuos mensajes recibidos señalándola, amenazas o las grabaciones de voz que entraban en su teléfono móvil.

Un terrible episodio en su vida personal que fue desvelado en una entrevista en el medio de su país Sabah. Todo comenzó cuando ella se alzó junto a equipo con la victoria en la Liga de Naciones FIVB 2023 con Turquía, que derrotó a China por 3-1 en la final. A partir de ese momento, las amenazas comenzaron a ser una constante en su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • HANDE BALADIN (@handebaladin)

"Tu nombre no tiene salvación. Si no te lastimo, seré peor que tú", fue una de las amenazas que hizo que la jugadora del Eczacıbaşı Sports Club se presentase en la Oficina del fiscal General de Estambul para denunciar lo ocurrido. "Te arrojaré ácido en la cara, ni siquiera te tengo miedo. No hay muerte para mí sin vengarme de ti", era otra de los duros mensajes que recibía la otomana procedentes de una persona reconocida como Mustafa M.

Tras reconocer la jugadora que "no se sentía segura" y que "tenía miedo", la policía turca se puso inmediatamente manos a la obra para tratar de capturar al acosador de Hande Baladin. Para llegar a atraparle, trazaron una estrategia para atraparle al hacerle visitar las instalaciones del equipo de Hande Baladin.

Comunicado del equipo

Eczacıbaşı Sports Club reconoció a través de sus redes sociales que por fin se había puesto fin al calvario de su jugadora tras la detención del acosador. Una grata noticia que hará que Hande Baladin pueda disfrutar de su vida privada sin tener a una persona que la vigile constantemente.

"Condenamos enérgicamente los mensajes amenazantes enviados a nuestra jugadora del Equipo Nacional de Voleibol Femenino y Equipo A Hande Baladin en las redes sociales. Nos gustaría compartir con el público que se inició el proceso legal contra la persona que amenazó a nuestra jugadora, se presentó una denuncia penal. con la oficina del fiscal, la persona fue detenida por las fuerzas policiales y estamos siguiendo el proceso. Como Eczacıbaşı Sports Club, no aceptamos ninguna forma de violencia contra las mujeres, y enfatizamos una vez más que siempre estaremos junto a las mujeres en su lucha por una vida justa y no violenta", explicó el club en sus redes sociales.

Sigue los temas que te interesan