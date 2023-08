Xavi Hernández, tocado por la salida de Dembélé al PSG: "Es una pena, estoy un poco decepcionado"

El FC Barcelona consiguió la victoria en el último partido de su gira americana. Un gol de Ansu Fati decantó la balanza frente al equipo italiano, pero el gran protagonista del partido fue Ousmane Dembélé. El futbolista francés tiene las maletas preparadas para irse al PSG esta semana.

Xavi Hernández, técnico del Barça, habló abiertamente de la salida del delantero rumbo a París. El técnico se mostró muy tocado por la salida de un futbolista en el que ha confiado plenamente desde que llegó. El entrenador aseguró que no han podido igualarle las condiciones de su próximo equipo.

Además, tuvo que dar diversas explicaciones sobre quién será el recambio del francés en el ataque culé. Por otro lado, no descartó que se produzcan más salidas este verano como resultado del 'fair-play'.

Ansu Fati realiza un regate frente a Saelemaekers en el Milán - Barça. EFE

El adiós de Dembélé

"Estoy decepcionado. No podíamos competir con la propuesta del PSG. Intente salvarlo, pero me dijo que ya había hablado con Nasser y con Luis Enrique y que no había marcha atrás. Es la ley del mercado. La propuesta que le hacen está totalmente fuera de nuestro... No podemos competir con ella ahora mismo. Es una pena. Que tenga mucha suerte".

Las razones de su marcha

"Es simple. Me vino con que tenía una propuesta del PSG. Que quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser y tiene una propuesta con la que no podemos competir. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal. ¿Decepcionado? Sí. Lo importante es que ha sido claro. Le deseo suerte".

Condiciones del contrato

"Sabía todo. De la cláusula y de todo. Estoy en contacto con él. En la gira, todo el día. Sabía que había una posibilidad. Lo veía tan feliz, que no me lo esperaba. Es el mercado. El que no quiera estar en el Barça, hay que dejarlo marchar".

Dembélé celebra su gol ante el Real Madrid. FC BARCELONA

Análisis de la pretemporada

"La gira ha sido muy positiva. Empezó de manera accidentada, pero hemos estado muy bien en general. La gente nos ha tratado muy bien. El de hoy ha sido el mejor partido de la gira. Creo que hemos ganado a un buen equipo. Hemos visto a un gran Barça. Creo que hemos ganado bien. Sabíamos que lo de Dembélé y teníamos un escenario preparado. La baja de Ousmane nos debilita".

Jugar en Europa

"Hay que ser ambicioso y creo que nos tenemos que reforzar. Aunque se hubiera quedado. No es que mande un mensaje en sala de prensa a Mateu. Él lo sabe. Necesitamos reforzarnos para competir en Europa".

[El Barcelona se lleva la victoria frente al Milán gracias a un golazo de Ansu Fati]

Recambio de Dembélé

"Creo que Lamine nos puede ayudar. Rafa es su posición natural. Ferran también puede jugar ahí. A partir de ahí, creo que tenemos que reforzarnos igualmente".

La actuación de Ansu Fati

"Ansu marcó la diferencia para nosotros. Tiene una muy buena definición. Lo necesitamos en el último tercio de cancha. Estoy muy feliz por él. Necesitamos a todos".

Más salidas

"Ya veremos a quién podemos incorporar y nos adaptaremos a lo que tengamos. Hay que ver el fair-play y ver en dónde estamos. No descartamos ningún escenario".

Sigue los temas que te interesan