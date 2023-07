Los 42 años de Fernando Alonso, el trampolín para pelear en Aston Martin por su tercer Mundial

"Si tuviéramos una temporada sencilla, no estaríamos preparados en 2024". Con esa frase se presentó este fin de semana en Spa Fernando Alonso, que este sábado celebra su 42 cumpleaños. Hace tiempo hubiera sido casi imposible imaginar que el piloto asturiano estaría llegando a esta edad en uno de sus mejores momentos en la Fórmula 1, pero así es.

Fernando Alonso, el más veterano de la parrilla desde que se despidiera Kimi Räikkönen -un año y medio mayor-, dejó de mirar a lo que decía su carnet de identidad hace ya bastante. Alpine sí lo hizo hace justo un año cuando tenía que hacerle una oferta de renovación y aquello desembocó en su fichaje por Aston Martin.

Mejor no le pudo venir, habiendo sumado ya seis podios en lo que va de temporada. El último año en el que consiguió alcanzar una cifra así fue 2013, su penúltima campaña en Ferrari. Alonso vive una segunda juventud en el Gran Circo y no renuncia a sus objetivos: la ansiada '33 y, sobre todo, su tercer Mundial de Fórmula 1.

Con esa expresión que se viene utilizando tanto esta temporada, Alonso y Aston Martin se encuentran en un momento en el que el suflé se está desinflando. El séptimo puesto en Silverstone y el noveno en Hungaroring han enfriado el fervor 'alonsista' despertado de nuevo este año, pero ni el piloto ni la escudería aparentan estar preocupados.

"El equipo está con muchos ánimos. Es casi una celebración cada fin de semana, para ser sincero. El año pasado estuvimos en Spa, después del parón de verano, tras firmar el contrato y eran 9º en el campeonato de constructores, con solo Williams detrás de ellos y ahora estamos por delante de Ferrari, por ejemplo. Es simplemente increíble. La primera mitad de este 2023 es algo que ha llegado de la nada, fuimos muy rápidos desde el principio y aún disfrutamos de las cosas positivas de este coche y de la nueva fábrica, la nueva energía del equipo y estas cosas", dijo Alonso este jueves en Spa.

A lo que añadió: "Obviamente, hemos perdido rendimiento en las últimas carreras, sí, pero no es tan mal como pueda parecer. Fuimos octavos el fin de semana pasado, y somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que mejorar, pero estamos trabajando en ello. Esas dificultades harán al equipo más fuerte y nos harán más fuertes. Si tuviéramos una temporada sencilla, no estaríamos preparados en 2024. Así que estos fines de semana complicados, sin entender el coche, sin entender dónde están nuestros rivales, solo harán más fuerte al equipo. No es feliz ser lento, pero es necesario, a veces, en la temporada tener algunas dificultades", completó.

Lógico un análisis así, ya que desde comienzos de año van varios pasos avanzados respecto a lo que estaba proyectado para este 2023. Aston Martin no esperaba estar tan arriba este año, con Alonso todavía tercero en la general tras los Red Bull y con seis puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Llegados al ecuador del curso, siguiendo ahora un parón casi de un mes, el AMR23 ha sacado de nota mucho más de lo esperado.

Fernando Alonso corriendo bajo la lluvia en el circuito de Spa EFE

En Spa, Fernando Alonso no podrá celebrar su cumpleaños en una posición cómoda. El domingo saldrá noveno tras la clasificación celebrada y este sábado se enfrentará a la tercera carrera al sprint de la temporada. En las dos anteriores, Azerbaiyán y Austria, el asturiano fue sexto y quinto, respectivamente.

Aston Martin es de los más interesados en que llegue el parón. En el circuito de Zandvoort, Países Bajos, donde se retomará la competición el último fin de semana de agosto, el AMR23 presentará su gran paquete de mejoras del año. Un último empujón para la segunda parte de la temporada en la que Alonso tratará de llevarse la alegría de una victoria 33 por la que tanto está peleando.

Empezar a pensar en 2024

Paralelamente, Alonso espera cada vez con mayor ansia el año 2024. En el plan de Aston Martin, este era de verdad el año proyectado para estar peleando con los mejores. La escudería británica ya ha cumplido ese punto durante esta temporada y ahora sueña con dar otro golpe sobre la mesa que sí le permita mirar de tú a tú a Red Bull y Max Verstappen.

Una noticia positiva es que podrán empezar a sacar ventaja de la prueba que realizará Pirelli de las nuevas ruedas de 2024. Tendrá lugar el 1 y el 2 de agosto en el circuito de Spa-Francorchamps y el encargado de ponerse al volante será Stoffel Vandoorne, piloto probador de Aston Martin, aunque también trabaja con McLaren como reserva.

Todo suma para sacar el mayor rendimiento posible del monoplaza desarrollado para 2024, el año en el que de verdad Alonso quiere aspirar a convertirse en el tercer campeón más veterano de la historia de la Fórmula 1 tras Juan Manuel Fangio (46 años, en 1957) y Giuseppe Farina (43 años, en 1950).

