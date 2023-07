Fernando Alonso asume el mal momento de la temporada: "Estamos en el punto más bajo"

Hace ya varias semanas que Fernando Alonso ha dejado de sorprender al mundo entero con sus espectaculares actuaciones. Si durante los primeros compases de la temporada maravilló con varios podios y conducciones impresionantes, durante las últimas semanas se ha visto sin embargo al asturiano muy lejos de los mejores pilotos y cayendo a posiciones mucho más discretas.

Su rendimiento y el de su Aston Martin han bajado, eso es algo evidente, así que a Alonso no le ha quedado más remedio que reconocerlo justo en la previa del Gran Premio de Bélgica. El español quiere volver a mostrar su mejor versión, aunque es consciente de que todavía hay una serie de limitaciones que lo van a impedir y será muy complicado que brille de nuevo en Spa.

"Estamos en el punto más bajo y volveremos a subir, hay otros que están en su punto álgido y que tendrá un bajón casi seguro. En 22 carreras pasa de todo y subiremos de nuevo", dijo Fernando Alonso en las horas previas a que arranque este Gran Premio de Bélgica esperanzando.

Sobre el análisis de los motivos que le han llevado a esta posición, el piloto asume que en el equipo todavía no lo tienen claro: "Hemos perdido rendimiento en las dos últimas carreras y estamos intentando comprender por qué. Sabíamos en Bahréin y en Jeddah que habría altibajos y que llegaría las dificultades y quizá estamos en uno de estos momentos. Eso puede suceder a lo largo de 22 carreras", alegó.

Otro fin de semana difícil

El asturiano asume que, de nuevo, en este Gran Premio de Bélgica las cosas van a ser muy complicadas. Se trata de una carrera con formato sprint, y eso no es algo que ahora mismo les convenga en Aston Martin porque necesitan tiempo para seguir buscando los problemas y mejorar.

No obstante, Fernando Alonso sabe que no son los únicos que están en este tipo de problemas, así que no descarta que puedan rascar algo positivo: "Es igual para todos y puede haber algunas sorpresas. Quizás un poco de agua nos venga mejor este fin de semana que si fuese una carrera con formato normal y en seco. Ya veremos", añadió sobre la posibilidad de que se den precipitaciones durante el fin de semana en Bélgica.

Lo que nadie le quita al español son las ganas de volver a subirse a su monoplaza para dar el máximo: "Estamos ansiosos por correr y, con suerte, poder recuperarnos este fin de semana con un buen resultado. Es otro fin de semana de sprint, así que solo tenemos una sesión de práctica antes de la clasificación para optimizar todo. Es una prueba para todos los equipos, especialmente con un tiempo mixto".

Eso sí, lo que descartó por completo el de Aston Martin es que su coche vaya a adelantar las mejoras en las que están trabajando en la escudería y que se esperan para más adelante. Por lo tanto, el coche de este fin de semana seguirá siendo el mismo que el de las semanas anteriores.

