Verstappen vuelve a arrasar en Bélgica: otra pole con Sainz saliendo cuarto y Alonso noveno

Todo vuelve a estar en orden en la Fórmula 1. Al menos, en el orden establecido en los últimos años. Max Verstappen fue el mejor en la clasificación del Gran Premio de Bélgica y consiguió una nueva pole que, sin embargo, no le va a servir para salir el domingo desde la primera posición de la parrilla.

El piloto de Red Bull tendrá que asumir una sanción de cinco puestos por haber sustituido la caja de cambios, por lo que partirá en la carrera desde la sexta posición pese a haber sido el más rápido. Con su tiempo de 1:46.158 logró domar las complicadas condiciones en las que se encontraba el asfalto del circuito de Spa, con zonas secas y otras mojadas después del chaparrón que había caído en los momentos previos, para dar otra clase magistral de pilotaje.

Esta vez no hubo sorpresas y la mayoría de los peces gordos se colaron en la Q3. Verstappen, Checo Pérez, Hamilton, Leclerc, Sainz, Alonso... una buena lista de aspirantes para decidir quién se quedaba con la primera plaza en la salida de la carrera del domingo.

El afortunado fue Charles Leclerc. El piloto de Ferrari firmó el segundo mejor crono (aunque casi un segundo más lento que Verstappen), por lo que será el privilegiado que saldrá desde la primera plaza. Lo hará escoltado por Checo Pérez, que volvió a rendir en una clasificación.

Lewis Hamilton firmó un buen papel y partirá desde la tercera posición mientras que Carlos Sainz fue el mejor español. Con su tiempo de 1:47.152 estuvo 994 lejos de Verstappen, pero aún así saldrá por delante del holandés desde la segunda línea de la parrilla. Peor le fueron las cosas a Fernando Alonso, que sufrió para superar la Q2 y que saldrá desde la novena posición después de su tiempo de 1:49.164, tres segundos más lento que Verstappen.

Una Q2 muy dura

La igualdad que se vivió en la Q2 no hacía presagiar diferencias tan grandes en la última tanda. En esta fase previa, fueron muchos pilotos los que sufrieron y estuvieron en vilo hasta el último segundo cruzando los dedos por estar en la Q3, entre ellos Fernando Alonso y hasta el propio Verstappen.

Sin embargo, ya en la Q3 la vuelta rápida que protagonizó el piloto de Red Bull le convirtió una vez más en alguien inalcanzable para el resto. Sería el favorito indiscutible a la victoria en la carrera del domingo si no fuera por esa sanción que le hará salir desde la sexta plaza pese a su pole. Aún así, no se le puede descartar en absoluto para la victoria.

El cabreo de Verstappen por la mala planificación de la Q2



Le dicen que no se preocupe, que al final ha conseguido pasar, y a él le da completamente igual#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/g0mtTFwQSr — DAZN España (@DAZN_ES) July 28, 2023

La lluvia hizo acto de presencia en los momentos previos, pero una vez que arrancó la clasificación el cielo se despejó. En la pista había zonas de seco y otras de mojado, lo que propició más de un susto en los primeros giros y algún que otro toque contra el muro.

Sin embargo, a la hora de la verdad los mejores no fallaron. Verstappen fue el mejor y Leclerc volvió a demostrar que está dispuesto a seguir con su particular remontada en el Mundial. Saldrá primero el de Ferrari, por delante del otro Red Bull de Checo Pérez que esta vez no se permitió el lujo de fallar.

Hamilton y Sainz completarán la segunda línea, mientras que Piastri saldrá justo por delante del castigado Verstappen. Lando Norris firmó el séptimo mejor tiempo y Russel el octavo, mientras que Fernando Alonso partirá noveno justo por delante de Stroll, su compañero de equipo.

