El caos de Ferrari y Sainz: de mal en peor mientras Mercedes y Aston Martin se frotan las manos

El Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 dejó nuevamente un gran damnificado: la escudería Ferrari. Ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz Jr. consiguieron sumar algún punto tras la carrera en el Circuito de Albert Park. Mientras el monegasco se quedó fuera en el inicio de la competición, el piloto español sufrió una sanción de 5 segundos que le dejó en duodécima posición.

Ni poles ni victorias y tampoco podios para ninguno de los dos. De hecho, en la clasificación del Mundial de pilotos hay que ir bajando en la tabla para ver a uno y otro. Carlos Sainz es el primer Ferrari que aparece, en quinta posición con 20 puntos y un cuarto puesto como mejor resultado en lo que va de temporada del Gran Circo.

Lo de Charles Leclerc es todavía peor. El monegasco es décimo con tan solo 6 puntos acumulados en las tres primeras carreras. Su mejor puesto fue séptimo. Algo inaudito en Ferrari, que parece ir de mal en peor en este 2023 y que ya ve a Mercedes y Aston Martin cada vez más lejos.

El caos en Australia

Se apagaron los semáforos en Melbourne y los motores comenzaron a rugir. Charles Leclerc fue a por todas, intentando adelantar posiciones, pero tras un toque con Lance Stroll se fue a la grava y no pudo seguir más en pisto. Fuera nada más empezar y una decepción que se suma a las cosechadas en Bahrein y Arabia Saudí. De hecho, en el primero de estos, tampoco pudo acabar la carrera y sumó un 0, como en Australia.

Charles Leclerc, en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2023 Xavi Bonilla / Dppi / AFP7 / Europa Press

La atención se puso entonces en la escudería del Cavallino Rampante en Carlos Sainz. Pero el caos en Albert Park le pegó de lleno. Tras la segunda bandera roja de la carrera y con el relanzamiento de esta, el madrileño salió con todo para adelantar al menos a Fernando Alonso y acabar subiéndose al podio. Entonces era cuarto... y ocurrió lo peor.

Carlos Sainz acabó golpeando al Aston Martin de Fernando Alonso, quien se salió de la pista y se fue hasta la undécima posición. Un accidente entre los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly volvió a parar la carrera. Nueva salida, la cuarta del día, casi testimonial, pero que llegó acompañada de un duro castigo por parte de los comisarios.

[Fernando Alonso defiende a Carlos Sainz: "La sanción es dura, con las ruedas frías no vas a chocar"]

Sanción de cinco segundos para Carlos Sainz y de ahí a perder la cuarta posición, caer hasta el duodécimo puesto y quedar fuera de la zona de puntos en el Gran Premio de Australia. Fracaso de Ferrari el día en el que Max Verstappen ganó por primera en el país oceánico, en el que Lewis Hamilton regresó al podio y en el que Fernando Alonso se subió al cajón por tercera vez consecutiva este año.

Sainz, frustrado

En Ferrari no se explicaban la sanción y sobre todo un Carlos Sainz que no ocultó la "frustración" que siente "en estos momentos", los cuales afirmó que "serán difíciles de digerir". "Tuve una buena salida y me sentía muy bien con los neumáticos intermedios; pero tuvimos muy mala suerte, al entrar en box justo antes de que decretasen la primera bandera roja, por lo que bajé hasta el undécimo puesto (cuando rodaba cuarto)", continuó explicando.

Carlos Sainz Jr., en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2023 Xavi Bonilla / Dppi / Afp7 / Europa Press

"Desde ahí protagonicé una buena remontada, con buenos adelantamientos, así que en ese sentido, estoy contento. En líneas generales hubiese sido una gran carrera, pero la sanción arruinó todo el esfuerzo; y estoy en total desacuerdo con ella", afirmó un Carlos Sainz que en primer término se negó a responder a las preguntas de DAZN por el enfado tras la sanción.

"La frustración que siento ahora va a ser difícil de digerir, pero voy a intentar pensar solo en los aspectos positivos de hoy y centrarme en la siguiente carrera", sentenció el piloto español. Una línea que siguió también Fred Vasseur: "Mi frustración es más porque tomaron una decisión antes del final, antes de escuchar, con una vuelta detrás del coche de seguridad. Habría tenido sentido esperar a oír a todos. No iba a cambiar el podio en absoluto, no era un drama".

[Sin sanción para Max Verstappen: el motivo por el que la FIA no abrió investigación en Australia]

"Creo que es dura. Era la resalida, hemos tenido un contacto similar entre Stroll y Leclerc y no ha habido acción, me frustra que no miren si alguien ha frenado o si todo ha sido del piloto de Ferrari, el otro día les llevo una hora y hoy (por este domingo)", sentenció el jefe de la escudería italiana.

Un arranque para olvidar

La frustración es la palabra que mejor define este arranque para el olvido de la escudería Ferrari. Un cuarto puesto es su mejor resultado. Y ya no es que pueda competir con Red Bull, por el momento, inalcanzable; sino porque tanto Mercedes como Aston Martin están varios pasos por delante.

No hay poles, tampoco podios y mucho menos victorias. El mal momento se traduce en poder hablar de crisis de manera clara y firme. Carlos Sainz, quinto; Charles Leclerc, décimo. Y esto viendo a sus competidores es motivo de seria preocupación en Maranello.

Los Red Bull siguen liderando la clasificación de pilotos. Max Verstappen es primero con 69 puntos y 'Checo' Pérez es segundo con 54. Por delante de Carlos Sainz se sitúan un Aston Martin, el de Fernando Alonso (45) y un Mercedes, el de Lewis Hamilton (38). Y en mejor posición que Charles Leclerc están Lance Stroll (20 puntos, los mismos que el madrileño) y George Russell (18).

Mercedes sigue con la dinámica del final de la pasada temporada, pero es Aston Martin el que ha dado un tremendo zarpazo con sus mejoras en invierno y con Fernando Alonso como su primera espada en la parrilla. Ferrari tiene motivos para preocuparse. Caen como equipo y sus pilotos sin conseguir buenos resultados. Mucho que estudiar en este 'parón' de tres semanas hasta el Gran Premio de Azerbaiyán.

Sigue los temas que te interesan