Carlos Sainz: "Soy competitivo, tengo que descubrir dónde marca Leclerc la diferencia"

Carlos Sainz firmó un fin de semana para enmarcar en la Fórmula 1. El piloto de Ferrari fue segundo en Bahrein y comenzó un Mundial en el que quiere pelear por estar entre los tres primeros. Sin embargo, en plena fiesta, el español mostró su enfado por no haber logrado ganar. Una autoexigencia que ha repetido en las últimas horas tras los festejos en Italia.

El madrileño, en una entrevista para El Partidazo de Cope, ha reconocido que su competitividad no le permitió estar tan contento como el resto del equipo. Sainz ha subrayado que quiere superar a Charles Leclerc y que buscará encontrar la diferencia en las próximas carreras. Ambos pilotos luchan por ser el piloto de referencia de su escudería y, por el momento, es Leclerc quien manda en Ferrari.

Presión

"Cuando llevas 7-8 años en la Fórmula 1, la presión la llevas todos los días. Más si eres piloto Ferrari. La presión en Ferrari nos la ponemos todos. Cada miembro del equipo sabe que representa a una gran escudería, con historia. Es mucha responsabilidad. Eso nos ha llevado a dar ese pasito de este año".

Fiesta

"El domingo estaba todo el mundo muy contento. Fue justo lo que necesitábamos. No fue un alivio, no es la palabra, pero sí una noticia para empezar bien el año. Va a ser un Mundial de 23 carreras y se va a hacer largo".

Preparación del coche

"Desde 2020 que se confirma el cambio de reglas, todo el mundo se puso a trabajar pensando que los cambios llegarían en 2021. Luego llegó el Covid. Se lleva trabajando en el coche más de dos años".

Éxito del plan

"Ha salido mejor de lo que todos esperábamos. No puede salir mejor que una pole, primero y tercero en parilla, vuelta rápida, primero y segundo en carrera, dos Red Bulls fuera... No es que lo firmes, es que lo celebras porque ha salido a pedir de boca".

Pique con Leclerc

"Las cosas son así. Me gusta ganar y no lo he hecho. Ha ganado mi compañero, que se lo merecía y ha sabido llevar el coche al límite. Yo he empezado un poco por detrás. Es la primera de 23. Que todos mis fines de semana malos sean un segundo puesto. Ahora a agachar la cabeza y descubrir dónde está marcando Charles la diferencia".

No entiende el coche

"Es una combinación de dos cosas. Me falta sacarle esas dos últimas dos décimas. Y, si no es eso, es poner el coche a tu gusto para poder sacar eso. Yo creo mucho en que tiene que ser una combinación. Una es adaptar el coche un poco a tu gusto. Otra cosa es adaptarte tú también el cambio de reglamentación y saber dónde están los trucos".

Coche

"El coche ya va más rápido que el del año pasado en curvas rápidas. En curvas lentas perdemos porque es un coche más pesado".

Porpoising

"El salturreo se tendrá que ir solucionando poco a poco. No se quita de un día para otro, pero con modificaciones en el suelo y aerodinámicas, espero que el equipo logre que desaparezca. No es nada agradable. Imagínate ir a 300 km/h y que el coche empiece a botar. Te lo llevas todo en la cabeza y en el culo".

