McLaren ya calienta el regreso de Fernando Alonso: "Ricciardo le iguala a una vuelta"

La temporada 2020 de Fórmula 1 ya está casi terminada y los equipos y los pilotos ponen su punto de mira en un 2021 cargado de novedades. El año que será la presala del verdadero cambio en el Gran Circo vendrá con el regreso de Fernando Alonso a la F1, que se ha convertido en todo un fenómeno del que todos hablan. Lo ha hecho ahora el que fuera su último equipo en la categoría, McLaren.

Zak Brown, que llegó a McLaren en 2016 y es CEO de la escudería británica, nunca se ha cortado a la hora de elogiar a Fernando Alonso. Sin embargo, la temporada que vienen serán rivales y ahora defiende al que será su nuevo fichaje para la próxima temporada: Daniel Ricciardo. El piloto australiano de 31 años correrá en McLaren como sustituto de Carlos Sainz, que pone rumbo a Ferrari en otro de los grandes cambios en la parrilla.

Brown ya calienta motores para 2021 y cree que Ricciardo sería capaz de igualar a Fernando Alonso a una sola vuelta. El piloto español ocupará en Renault el sitio que deja el australiano por fichar por McLaren, por lo que las comparaciones a lo largo de la temporada serán continuas para analizar si la firma británica salió perdiendo en todo este baile de pilotos.

Daniel Ricciardo, en el podio de Imola EFE

"Creo que Fernando se puntúa nueve sobre 10 en todo", afirmó Brown en una entrevista en YouTube. Y siguió hablando de Ricciardo: "Daniel es increíble en una sola vuelta y genial en una carrera. Veo mucha agresividad en su manera de pilotar".

"Hasta que no los tengas a ambos en el mismo coche al mismo tiempo, no creo que lo sepamos nunca. Pero no creo que haya nadie más rápido que Daniel en este momento, así que diré que tal vez sea un empate, pero ahora estoy apoyando a mi piloto", analizó sobre las comparaciones entre ambos pilotos.

Despedida en Bahrein

Brown también se refirió a la despedida del 2020 y, en cuanto a sus pilotos actuales, cree que Carlos Sainz es el que mejor gestiona las salidas de toda la parrilla de Fórmula 1: "Carlos es muy agresivo", dijo Brown, y añadió: "Tanto él como Lando son grandes pilotos. Carlos es realmente el mejor en la pista". Para acabar, sobre lo que veremos en Bahrein, dijo lo siguiente: "Les hemos dicho a Carlos y Lando que por favor compitan por el equipo", concluyó.

