El Mundial de Fórmula 1 de 2020, en jaque por las cuarentenas a extranjeros

La Fórmula 1 parecía convencida de que no tendría inconvenientes a la hora de dar comienzo a su temporada el 5 de julio en Austria. Pero las cosas se están poniendo muy serias en Gran Bretaña y el gran estrago que ha causado el coronavirus entre su población ha llevado al Gobierno a tomar medidas muy contundentes. Una de ellas, la obligatoriedad de pasar una cuarentena para los que lleguen a las islas, podría complicar el arranque del gran circo.

El Gobierno británico ya habría avisado de que no hará excepciones a la Fórmula 1, por lo que el Gran Premio que debería disputarse este verano en Silverstone estaría en peligro de cancelación. De hecho, ante los interrogantes que ha provocado esta decisión, el resto de carreras no tendrían de nuevo una fecha fija para su celebración. El Gran Premio de Cataluña ya habría recibido esa notificación de la organización y no tendría fin de semana en el calendario por ahora, según ha informado la Cadena COPE.

Pero es que hay otro gran problema con las cuarentenas prolongadas en Gran Bretaña. Una gran cantidad de escuderías de Fórmula 1 tienen sus bases establecidas allí, lo que supondría una gran limitación para el movimiento del personal de los equipos que tendrían que estar 14 días en suelo británico antes de poder volver a moverse.

El equipo de Ferrari atendiendo al piloto. Reuters

Todo depende de la evolución del Covid-19, pero estas decisiones apuntan a que habrá un Gran Premio menos esta temporada y que la estructura que había planteado la organización de la Fórmula 1 para este año está en riesgo.

