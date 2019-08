Hamilton gana in extremis a Verstappen en Hungría; Carlos Sainz, quinto

Nueva victoria para Mercedes en el Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton arriesgó, pero la estrategia del británico dio sus frutos y logró arrebatar la victoria a Max Verstappen en las últimas vueltas del Gran Premio de Hungría. Completó el podio Sebastian Vettel, que superó a su compañero de equipo Leclerc, que acabó cuarto justo por delante del español Carlos Sainz.

Hamilton, que logró su octava victoria del año y amplió a siete su propio récord de victorias en Hungría, lidera el Mundial con 250 puntos, 62 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas -octavo este domingo- y con setenta sobre Verstappen

Sainz repitió su mejor puesto de la temporada, el quinto que logró hace una semana en Alemania, y se irá de vacaciones séptimo en el Mundial -el mejor del resto ('The best of the rest' en inglés)-, con 58 puntos.

En sexta posición acabó el Gran Premio de Hungría el francés Pierre Gasly (Red Bull), por delante del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), que fue séptimo este domingo en el Hungaroring.

Max Verstappen y Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Hungría del Mundial de Fórmula 1 Reuters

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) fue undécimo y por una plaza no entró en los puntos. Sí lo hicieron el inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren, que fue noveno; y el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso), décimo.

Vacaciones de verano

El Mundial de Fórmula 1 se reanudará con el Gran Premio de Bélgica, que se disputará el próximo 1 de septiembre en el circuito de Spa-Francorchamps.

