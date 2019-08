DJ Cooper, suspendido dos años por cambiar su orina por la de su novia en un control antidoping

DJ Cooper se encuentra actualmente sin equipo a causa de una acción que le jugó una mala pasada. El pasado curso, cuando se encontraba jugando en el Mónaco en la liga francesa, tuvo que entregar un análisis de orina para un control antidoping y el estadounidense quiso tirar de ingenio. Se le ocurrió entregar una muestra de orina de su pareja y no suya propia, lo que terminó teniendo consecuencias negativas para él.

Como cabía esperar, el 'engaño' no iba a pasar desapercibido en el análisis de la muestra y la verdad iba a salir a la luz. Una de las claves fue la presencia de la hormona gHC, que es producida por la placenta, y que iba a desvelar definitivamente que la orina no era del jugador. Tras ello, DJ Cooper fue sancionado con dos años sin jugar y, para no echar más leña al fuego, el estadounidense desveló que permanecería inactivo por motivos personales.

En su anterior etapa como deportista, DJ Cooper realizó sus estudios en Ohio y no fue drafteado en 2013. Tras ello, decidió cambiar de aires y probar suerte en otras ligas como la griega y la francesa. No obstante, durante su etapa en el Mónaco una mala idea ha terminado por echar para atrás toda su progresión y que, al menos, tenga que volver a esperar dos años para volver a vestirse de corto.

