El otro negocio de Fernando Alonso en la F1: pilota para Aston Martin y su agencia impulsa a Bortoleto en Sauber

El GP de Brasil resultó ser una cita clave para el devenir del Mundial de Fórmula 1. La pelea entre Max Verstappen y Lando Norris acaparó todos los focos y el fichaje de Gabriel Bortoleto por la escudería Sauber pasó un poco desapercibido. Sin embargo, la presencia del brasileño la próxima temporada en el 'Gran Circo' no se podría entender sin Fernando Alonso, su mentor.

Tras la llegada de Mattia Binotto a la marca suiza, el italiano está tratando de reorganizar un equipo que está en la última posición en el Mundial de Constructores. El nuevo jefe de equipo ya ha tomado decisiones importantes: Valtteri Bottas y Guanyu Zhou abandonarán Sauber tras el GP de Abu Dabi en sustitución de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

La escudería suiza tiene el año 2026 en el horizonte, no sólo por el cambio de reglamento, sino porque Audi entra a formar parte del equipo. Stake F1 Team Kick Sauber anunció en abril el fichaje de Hulkenberg; en julio la incorporación de Binotto y en noviembre la de Bortoleto. El brasileño ganó la Fórmula 3 en su primera temporada y además, está liderando la clasificación en Fórmula 2. Las oportunidades han llegado por innegociable talento... y por Fernando Alonso.

Gabriel Bortoleto es uno de los pilotos por los que el asturiano tiene devoción.

Gabriel Bortoleto es uno de los pilotos por los que el asturiano tiene devoción. El piloto de Aston Martin ha seguido la exitosa carrera del brasileño y no tardó en felicitarle a través de las redes sociales en cuanto se anunció su fichaje por Sauber. "Esto no habría sido posible si no es por vosotros", respondía Bortoleto a la publicación de la agencia de representación de Fernando Alonso.

Bortoleto se convierte en el primer piloto de la agencia de Fernando Alonso que llega a la Fórmula 1. La próxima temporada competirán codo con codo sobre la pista, aunque para el brasileño será su estreno en el 'Gran Circo', para Alonso será su temporada número 21.

La influencia de Fernando Alonso

Conforme empezaron a salir los rumores del fichaje de Bortoleto, Fernando Alonso ya manifestó lo sorprendido que estaba por el talento, la humildad y la capacidad para gestionar las situaciones del nuevo rookie de la Fórmula 1. "Fernando me ha estado ayudando mucho en mi viaje, enseñándome muchas cosas. Creo que será muy divertido coincidir la próxima temporada en la pista y lo pasaré bien con él", reconocía el brasileño en declaraciones recogidas por CarAndDriver.

"Siempre bromeamos al respecto para ser honesto, porque antes de que yo naciera él ya comenzó a correr en la Fórmula 1 y ahora que estoy voy a conducir con él. Espero que lo pasemos bien juntos", añadió el piloto de 20 años.

Cabe destacar que a lo largo de su carrera, Fernando Alonso ha coincidido con 118 pilotos y con pilotos de hasta cinco generaciones. La próxima temporada Gabriel Bortoleto se sumará a la lista.

Desde que Felipe Massa se retirase de la Fórmula 1 en 2017 no ha vuelto a ver ningún brasileño en las carreras

Desde que Felipe Massa se retirase de la Fórmula 1 en 2017 no ha vuelto a ver ningún brasileño en las carreras; al igual que la llegada de Franco Colapinto puso fin a los 23 años en los que ningún argentino había vuelto a competir tras Gastón Mazzacane. Aún así, no es algo que le preocupe a Bortoleto o que le añada más presión.

En sintonía con su nuevo jefe, Mattia Binotto, el brasileño mira el futuro con ilusión, confiado de poder revertir la situación en la que se encuentra el equipo. "No estamos en una buena posición en este momento, pero estoy seguro de que vamos a dar pasos adelante", admitía confiado mientras Binotto fijaba el año 2030 para que Audi sea un equipo ganador.

"He seguido la carrera de Gabriel y me impresionó su velocidad. Creo que es uno de los pilotos jóvenes más talentosos y con mayor potencial" Mattia Binotto, jefe de equipo de Sauber

Bortoleto se suma a la tendencia que están llevando a cabo las escuderías al apostar por los pilotos más jóvenes: Kimi Antonelli en Mercedes, Oliver Bearman en Haas y Ferrari o Jack Doohan en Alpine. "Estos fichajes son geniales para el deporte y la Fórmula 1. He seguido la carrera de Gabriel, sin duda con más intensidad en los últimos meses, y me impresionó su velocidad, su potencial", reconoció Binotto en una entrevista para el canal oficial de la Fórmula 1.

"Hemos apostado por él por su capacidad para desarrollarse y mejorar. Si miro a mi alrededor creo que es uno de los pilotos jóvenes más talentosos y con mayor potencial que tenemos. Para Audi era algo obvio. Tarde o temprano hubiéramos apostado por Gabriel, la única duda era si hacerlo directamente en 2025 o si deberíamos darle algo de tiempo para que siga mejorando y traerlo en 2026", concluyó Binotto.

Gabriel Bortoleto compartirá el box con Nico Hülkenberg. El alemán disputará su 14º temporada en la Fórmula 1 y juntos tendrán que mejorar los actuales registros de Sauber, un equipo que este año no ha sumado ningún punto en las 21 carreras disputadas hasta el momento.