Montezemolo, de apartado por Ferrari a aliado de Stroll en el fichaje de Alonso por Aston Martin

Aston Martin está en una nube. El cambio que ha dado la escudería británica en menos de un año ha sido abismal. Muchos han apuntado durante las últimas semanas que se podría calificar de histórico. Nunca un equipo había dado un salto de rendimiento tan grande de una temporada a otra. De ser el octavo coche de la parrilla solo por delante de Williams y Haas a, ahora mismo, ser el segundo, solo superado por Red Bull y en clara pugna con Ferrari y con Mercedes.

Este cambio, que se gestó a fuego lento durante toda la temporada pasada y que ha explotado en este 2023, ha tenido muchas aristas que lo justifican. Por encima de todas se encuentra la enorme inversión que se ha realizado para relanzar un proyecto que nació con el reto de convertirse algún día en candidato a campeón.

Así se ha producido la remodelación y ampliación total de la espectacular fábrica de Silverstone, la cual se convertirá en la más importante de la Fórmula 1 cuando esté terminada. También el fichaje de grandes cerebros tanto en la mecánica como en la ingeniería procedentes de escuderías como Mercedes o Red Bull con Dan Fallows a la cabeza. Y figuras históricas de la Fórmula 1 como Mike Krack. Entre ambos han liderado el proyecto del AMR23, el monoplaza que sienta las bases del nuevo modelo de Aston Martin, destinado a pelear por Mundiales en los próximos años y que podría empezar ya a luchar por carreras y podios de manera habitual este curso.

[Aston Martin y Fernando Alonso corren en casa: Arabia Saudí, clave para el equipo y para la Fórmula 1]

Sin embargo, junto a todas estas figuras se encuentra también un hombre que conoce como pocos la Fórmula 1 y que hasta ahora ha pasado desapercibido, pero cuya labor ha sido fundamental para ajustar detalles del nuevo programa. Uno de esos detalles fue apostar por el fichaje de Fernando Alonso tras la salida de Sebastian Vettel. Se trata de Luca Cordero di Montezemolo, histórico de Ferrari, amigo directo de Lawrence Stroll y arma en la sombra de Aston Martin.

La aparición de Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo se ha convertido ahora en una figura importante dentro de la estructura de Aston Martin. Aunque se podría decir que opera en la sombra. Un arma secreta, un cerebro que trabaja en un segundo plano y que es un apoyo de confianza para Lawrence Stroll, propietario e inversor de la escudería.

El padre de Lance y Luca son grandes amigos. Han forjado su relación en el paddock durante ante años y en cuanto Montezemolo le ofreció su ayuda para sumar en el nuevo proyecto de Aston Martin, después de que fuera rechazado por Ferrari cuando este intentó regresar a Maranello, no dudó en aceptar. Había sido presidente de la escudería italiana durante más de dos décadas, pero los del Cavallino Rampante rechazaron sus consejos tras haber fracasado el año pasado cuando tenían un coche para haber peleado el Mundial con Red Bull.

Luca Cordero di Montezemolo en el box de Ferrari Reuters

Montezemolo le contó esta situación a Stroll Senior y este no dudó en incorporarlo a su equipo de confianza. Pablo Ciccarone, veterano periodista italiano y director de Radio Monte Carlo, ha desvelado ahora cómo es la relación que mantienen los dos jefazos vinculados al 'Gran Circo': "Detrás de Aston Martin está la mano de Montezemolo".

Cuando Luca ofreció su ayuda a Lawrence Stroll este no dudó en que sería un buen complemento al enorme proyecto que estaban creando en Silverstone. Una persona que entiende la responsabilidad de guiar a una escudería histórica durante muchos años, que sabe lo que es ganar títulos y que no mantendría un perfil protagonista, sino que preferiría quedar en un segundo plano. Además, también valoraba el conocimiento y el trato que tiene Luca con Stefano Domenicali, actual CEO de la F1 y con quien coincidió entre los muros de Maranello.

"Los dos a menudo se escuchan. La experiencia de un gran personaje de la Fórmula 1 como el expresidente de Ferrari se ha puesto a disposición de un amigo –Stroll– y es claramente una ventaja". Y tanto que si lo es. Los que conocen desde dentro lo que se cuece en Aston Martin aseguran que no es casualidad el éxito que están cosechando ahora. Han puesto todos los ingredientes necesarios para crear una máquina casi perfecta y una estructura campeona. Lo único que ha sorprendido, en cierto modo, es que todo haya florecido tan rápido.

[Lawrence Stroll, otro Briatore para Fernando Alonso: así es el excéntrico dueño de Aston Martin]

Sin embargo, ahí entra el fichaje de Fernando Alonso, donde también jugó su papel fundamental la figura de Luca Cordero di Montezemolo, el hombre al que parecen conducir muchos caminos correctos en Aston Martin. La escudería británica ha puesto todo de su parte para que este proyecto salga bien y una de las medidas a tomar para eso era encontrar al mejor desarrollador de la parrilla tras la marcha de Vettel. Ese era español, de Oviedo, y ansiaba poder lograr el tercer título Mundial.

Stroll pensó en Fernando Alonso y Montezemolo le empujó a tomar la dirección correcta. Ambos coincidieron en Ferrari hasta el punto de que Luca abandonó la factoría italiana en 2014, el mismo año que el piloto asturiano. Que el ganador de 32 Grandes Premios se marchara de la escudería con más historia de la Fórmula 1 sin haber tenido la oportunidad de luchar de verdad por un título se llevó por delante al legendario líder.

"Alonso siempre ha sido valorado por Montezemolo, quien lo considera el mejor de los pilotos". Así es. El ejecutivo italiano tiene en gran estima a Fernando y por eso cuando se puso a tiro de negociaciones con Lawrence Stroll, este le dio las claves para que afrontara con valentía el reto de tener al mejor bajo su amparo. Y de momento, parece que Montezemolo no se ha equivocado lo más mínimo. Aston Martin ya despega.

El empresario canadiense explicó en Sky F1 hace unos días también como se produjo ese acercamiento mientras Fernando negociaba con Alpine su renovación: "Conozco a Fernando desde hace un tiempo, al igual que Lance. Cuando Fernando corría en Ferrari, Lance estaba en la Ferrari Driver Academy. Tenía 12 años en ese momento, por lo que se conocen desde hace mucho".

[Aston Martin, ¿un Red Bull verde?: la creación de Dan Fallows, el gurú de Alonso acusado de plagio]

"Me acerqué a él y le dije: 'Estos son mis planes para el futuro. Debido a que me conoce desde hace mucho tiempo, él me contestó: 'Tú serás el próximo, quiero ser parte de eso'. Y eligió unirse a nosotros". Así fue cómo se fraguó un fichaje que ahora puede marcar un antes y un después en la Fórmula 1 moderna.

De Ferrari a Aston Martin

Luca Cordero di Montezemolo, a sus 75 años, es una persona que respira Fórmula 1 por los cuatro costados. Una de esas figuras que siempre rodean a grandes pilotos. Se podría decir que muy parecida a la de Flavio Briatore en los primeros años de Fernando Alonso en Renault. No tan cercana al asturiano como sucedía con el magnate de la escudería francesa, pero casi igual de importante.

Este abogado de profesión y piloto por afición se adentró primero en el Grupo FIAT y después en Ferrari para completar su preparación académica. Ahí conoció a la persona que cambió su vida, Enzo Ferrari, quien le convirtió en gerente de la marca para después pasar a ser el responsable de todos los áreas de competición del gigante italiano. En el año 1991 se convirtió en presidente de la Scuderia, cargo en el que permaneció hasta en el año 2014, cuando se produjo su marcha junto a la de Fernando Alonso.

Fernando Alonso y Luca Di Montezemolo durante la etapa de ambos en Ferrari EFE

Después, Luca ha permanecido siempre muy cerca de la Fórmula 1 al tener una gran relación con personajes tan importantes como Bernie Ecclestone o el propio Stefano Domenicali, antiguo Team Principal de Ferrari y ahora CEO del 'Gran Circo'. Tras pasar muchos años alejado de los circuitos de manera profesional, recientemente se ofreció de nuevo para regresar a la compañía del Cavallino Rampante. Sin embargo, la respuesta que recibió le hizo decantarse de lleno por aceptar la llamada de su amigo Lawrence Stroll.

"No, gracias, sabemos hacerlo nosotros mismos". Eso le dijeron en una escudería que había creado el mejor coche de los últimos 15 años para terminar peleando, y de milagro, por un subcampeonato de pilotos y de constructores. Estas palabras hirieron el orgullo de un Montezemolo que se acercó al nuevo proyecto de Aston Martin con el objetivo de conseguir, al menos, lo que ya se ha producido: que los de Silverstone estén por encima de los de Maranello. Nadie, seguramente ni Fernando Alonso, celebró tanto ese podio en Bahréin como Luca. Era su venganza personal.

El nexo entre Montezemolo y Aston Martin no es aislado y no solo depende de la figura de Lawrence Stroll y es que, al igual que desde Red Bull y Mercedes, desde Ferrari también han llegado figuras claves para crear un proyecto campeón. Y a la cabeza de todos ellos está Marco Mattiaci.

[El podio de Alonso con Aston Martin, un sueño real: muchos millones, talento y un vacío legal]

Así desvela el periodista Paolo Ciccarone información clave de esos movimientos: "Me encontré con Marco Mattiacci, quien me confirmó la presencia de personas anteriormente vinculadas a Ferrari, porque Lawrence Stroll tiene una excelente relación con Luca Cordero di Montezemolo". Otro movimiento del canadiense que ha creado una fortaleza alrededor de Fernando Alonso y de su nuevo proyecto.

Sigue los temas que te interesan