Alcaraz contra su 'bestia negra': Auger-Aliassime, un rival generacional con el sello Nadal

Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) vuelve a sentirse favorito. Ya en cuartos de final de Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada, atrás quedan los problemas físicos que viene sufriendo desde hace meses. Lo último fue la lesión en los isquios que tuvo en la final de Río de Janeiro ante Cameron Norrie.

En Indian Wells ha dominado hasta ahora, sin ceder un set contra Kokkinakis, Griekspoor y Draper. Ante este último, además, pudo tomarse un respiro por la lesión que obligó al británico a retirarse en la segunda manga. Alcaraz llega fresco al primero de los tres partidos que le quedarían para ganar el título y recuperar el número 1 mundial.

No será fácil. Su siguiente rival es Felix Auger-Aliassime, el tenista canadiense de 22 años y actual número 10 del ranking ATP. Solo un poco mayor que Carlos, es de la generación que viene a dominar la próxima década del tenis mundial junto a este, Sinner o Rune. De momento, es la 'bestia negra' de un Alcaraz al que ha ganado en los tres enfrentamientos que han tenido como profesionales.

Alcaraz conseguía esta semana, ante Griekspoor, su victoria 100 en la ATP. Solo John McEnroe en la historia necesitó menos partidos que Carlos para llegar a esa cifra redonda (131 a 132). Con la de Draper ya son 101 por solo 32 derrotas en toda su carrera. Solo hay diez tenistas de los que se ha enfrentado a los que nunca ha ganado y Aliassime es el único que mantiene su invicto tras más de dos confrontaciones con el palmareño.

3-0 a favor del canadiense es el balance entre Alcaraz y él. Aliassime, que el año pasado rompió una racha negativa de ocho finales de torneos ATP sin ganar y acabó levantando cuatro títulos, se erige como una de las caras de futuro del circuito. Tiene el sello Nadal al ser entrenado por el tío de este, Toni, y guardar un vínculo especial con el tenista balear, quien recientemente le hizo de guía particular en la parte del museo de su academia en Manacor.

La primera vez que Felix y Carlos se midieron fue en 2021, nada más y nada menos que en los cuartos de final del US Open. Venció el canadiense por 6-3, 6-1 y la retirada del español en el tercer set por lesión.

Más de un año después se dio el segundo enfrentamiento. Alcaraz, que venía de ganar cinco día atrás precisamente el US Open, estrenó su condición de número 1 más joven de todos los tiempos contra Aliassime. Fue en Valencia, en las series de la Copa Davis, Carlos acusó el cansancio y perdió por 6-7, 6-4 y 6-2. A los pocos meses, el 29 de octubre, se dio el tercer choque en el ATP 500 de Basilea (Suiza) y ganó por 6-3 y 6-2 el pupilo de Toni Nadal.

Comparativa entre Felix Auger-Aliassime y Carlos Alcaraz ATP

Alcaraz tiene una buena oportunidad para romper el invicto de Auger-Aliassime ante él. A este cuarto cara a cara, Felix llega en un momento de dudas. Su inicio de temporada no está siendo bueno o, al menos, no como cabía esperar. No ha pisado una final en los cinco torneos que ha disputado en 2023, siendo lo más lejos que ha llegado las semis del ATP 250 de Doha (Qatar) cayendo ante Daniil Medvedev en dos sets.

En Indian Wells, Auger-Aliassime ha ido pasando de ronda, pero no puede decir tampoco que las cosas le estén yendo bien. En octavos de final, en su duelo contra el estadounidense Tommy Paul (19º de la ATP), tuvo que salvar hasta seis bolas de partido. Antes ganó al español Pedro Martínez y al argentino Cerúndolo.

Los azotes de Alcaraz

¿Quiénes son los otros escollos principales que se ha encontrado Alcaraz en su carrera hasta ahora? Además de Auger-Aliassime, hay otro jugador que le ha ganado en tres ocasiones. Es el alemán Alexander Zverev, su verdugo en el pasado Roland Garros y en otros dos torneos (Acapulco y Viena, ambos en 2021). Carlos, eso sí, le ganó la final del Mutua Madrid Open del año pasado. El balance, por tanto, es de 3-1.

El sueco Mikael Ymer es el otro tenista con un 100% de éxito contra Alcaraz habiéndose enfrentado en más de una ocasión. Suma dos triunfos, aunque ambos se remontan a 2021. Nadal, en tres partidos; Sinner, en cuatro; y Norrie, en seis, también suman dos victorias ante el actual número 2 del mundo.

Hay ocho tenistas más que pueden presumir de haber ganado a Carlos Alcaraz en la única vez en la que se midieron: el ruso Medvedev, Tommy Paul, los italianos Lorenzo Musetti y Lorenzo Sonego, el austriaco Alexander Erler, el finlandés Emil Ruusuvuori, el brasileño Thiago Monteiro y el francés Hugo Gastón.

