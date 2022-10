Verstappen supera a los Mercedes en México y se lleva la pole; Carlos Sainz 5º y Fernando Alonso 9º

¡Max Verstappen sigue intratable! Pole position para el piloto neerlandés en el Gran Premio de México tras sacarse una vuelta formidable de la chistera. En un circuito en el que se esperaba un gran paso adelante de Mercedes, el cual ha llegado, el campeón del mundo no ha tenido piedad y ha conseguido meterle tres décimas a la pareja de pilotos británicos.

El corredor de Red Bull ocupará la primera plaza mientras que George Russell saldrá segundo y Lewis Hamilton tercero. El novato le ganó la partida al heptacampeón del mundo. Por detrás estará 'Checo' Pérez. En el capítulo de los españoles, día complicado con Carlos Sainz quinto y Fernando Alonso noveno.

Se esperaba un crecimiento notable del equipo de Toto Wolff que efectivamente ha llegado. Sin embargo, no ha sido suficiente para batir a un Max Verstappen que está de dulce. A pesar de no tener la tensión competitiva que le da pelear por el Mundial de pilotos o constructores, el neerlandés no afloja y sigue yendo a cuchillo por cada décima.

[Fernando Alonso: "Los títulos de Fórmula 1 de Verstappen tienen más valor que los de Hamilton"]

Habrá que ver cómo responde el Red Bull en carrera ya que los Mercedes tratan mejor a sus neumáticos. Lo que parece seguro es que el mejor ritmo también en tandas largas lo tiene Max. El Gran Premio de México recordará un poco al 2021, ya que todo apunta que será una batalla entre austriacos y alemanes. Russell y Hamilton se encuentran en mitadl del bocadillo que harán en la salida Verstappen y 'Checo' Pérez.

En una situación aparte se encuentra Ferrari que tendrá que ver si tiene alguna opción de pelear el podio, aunque todo hace indicar que se comerán sus gomas antes de tan siquiera intentarlo. Carlos Sainz respondió bien, mejor que su compañero de equipo, y terminó en quinta posición. Leclerc, por su parte, no pudo pasar de la séptima plaza.

[La F1 criticada por su contrato millonario con Bahréin para ocultar las torturas y lavar la imagen]

Entre los dos coches del Cavallino Rampante se coló un sorprendente Valtteri Bottas que sigue demostrando que a una vuelta es uno de los corredores más fiables de la parrilla. El finlandés fue el mejor de la clase media y llevó su Alfa Romeo hasta la sexta plaza, superando a Norris, que fue octavo, a Fernando Alonso, que saldrá noveno, y a Esteban Ocon, último de la Q3.

El piloto francés volvió a morder el polvo ante su compañero de equipo y eso que Fernando estuvo a punto de quedarse fuera de los 10 primeros, ya que se salvó en la Q2 de milagro tras una dura lucha con Daniel Ricciardo. Otra situación de bocadillo la que harán los McLaren a los Alpine en su lucha por ser el cuarto equipo de la Fórmula 1.

[Duro castigo a Red Bull tras sobrepasar el límite salarial: tendrá que pagar siete millones de dólares]

¡Qué justito!



Alonso consigue salvarse de la quema por 53 milésimas y condena a Ricciardo#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/PChCSqYoPd — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2022

Aston Martin decepciona

Fuera de esa guerra, mucho protagonismo para el continente asiático con el buen 12º lugar de Guanyu Zhou y el 13º de Yuki Tsunoda. Les espera una bonita batalla tanto en la salida como en el resto de la carrera. El de Alpha Tauri terminó muy contento por haber conseguido superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que no pudo pasar de la decimocuarta plaza.

Para terminar, tres batallas de equipos y una decepción, la de Aston Martin. En primer lugar, Kevin Magnussen superó a Mick Schumacher y fue decimoquinto, aunque perderá cinco posiciones por cambios en su monoplaza. Más atrás, Sebastian Vettel fue 17º y superó a compañero Lance Stroll que, además, tendrá tres posiciones de penalización por provocar su accidente con Fernando Alonso en México. Y la clasificación la cerraron Alex Albon y Nicholas Latifi en otro día negro de Williams.

Sigue los temas que te interesan