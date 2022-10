Lewandowski acude al rescate en Mestalla y le da la victoria al Barça en el descuento ante el Valencia

El Barça de Xavi Hernández está aprendiendo a agarrarse a las pocas virtudes que tiene. Una de ellas, que al menos sí está mostrando en La Liga, es no rendirse nunca hasta los últimos suspiros. Ante el Valencia tuvo otro claro ejemplo ya que el conjunto azulgrana realizó un partido bastante gris, de más a menos y que estaba destinado a no ganar. [Narración y estadísticas: Valencia 0-1 FC Barcelona].

De hecho, el resultado más justo hubiera sido un empate. Pero el fútbol no entiende de justicia y sí de goles y ahí Robert Lewandowski es una auténtica referencia. El delantero polaco anotó en el minuto 93 un tanto salvador a centro de Raphinha que fue como un bote salvavidas para todo el entorno azulgrana en el momento más complicado.

Después de la dolorosa caída en la Champions, otro pinchazo en Mestalla y la posibilidad de que el Real Madrid hubiera abierto más hueco en el liderato de La Liga hubiera sido un mazazo irreversible. El gol del polaco vale su peso en oro. La mala noticia para los azulgranas fueron las lesiones de dos de sus piezas en defensa, Eric García y Jules Koundé.

Partido muy accidentado en Valencia, ya que jugadores como Thierry Correia y José Luis Gayà también terminaron tocados. Además, también tuvo su dosis de polémica ya que hubo un gol anulado a cada equipo, uno a Ansu Fati y otro a Samuel Lino. El choque arrancó con un bonito homenaje a una leyenda valencianista como David Villa, que hizo el saque de honor y que descubrió una lona en su honor en uno de los laterales exteriores de Mestalla.

Un Barça de más a menos

Valencia y Barça comenzaron el partido de forma muy pareja. Presión alta en la salida del balón del rival para intentar robar el esférico y crecer desde una elaboración más pausada. Sin embargo, fue el conjunto azulgrana quien consiguió llevarse el gato al agua en esa disputa y quien empezó a dominar. El Valencia había dejado un primer acercamiento con un disparo de Lino a manos de Ter Stegen y los azulgranas respondieron acumulando varias llegada de peligro.

La más importante sin duda llegó en el minuto 12. Pase en profundidad de Pedri para el desmarque de Ansu Fati y el delantero español se plantó solo delante de la portería del Valencia, pero no pudo sortear la salida de Mamardashvili. Picadita sutil que se topó con el rostro del meta. Poco después de esta acción, el Valencia recibió su mazazo más duro. Cavani se tenía que marchar lesionado por molestias en un tobillo.

El Barça siguió dominano y no aflojó. En el minuto 23 consiguió hacer el primer gol del partido aunque este no subió al marcador. Ansu Fati fue el más listo de la clase y recogió un balón rechazado para batir a Mamardashvili, pero estaba en fuera de juego. Jugada realmente extraña ya que el esférico venía rebotado de un jugador del Valencia, aunque después la tocó Lewandowski con la mano. Es decir, que más que fuera de juego, parecía mano del polaco, pero no fue eso lo que se señalizó.

El equipo de Xavi Hernández dominaba ampliamente la posesión mientras el Valencia sacaba partido a su velocidad por bandas con jugadores como Thierry Correia, Samuel Lino o Marcos André, quien había salido por el lesionado Cavani. El uruguayo no fue el único en caer en la primera mitad, ya que también lo hizo Eric García.

El Barça cerró el primer acto con una ocasión y con una acción polémica. Primero, centro medido de Jordi Alba al área y Lewandowski, que le ganaba en el salto a Cömert y a Gayà, remataba al poste izquierdo de la meta valencianista. Y ya justo al borde del paso por vestuarios, los futbolistas del cuadro de Gattuso pidieron expulsión de Marcos Alonso, que había salido por Eric, tras una fea entrada sobre Marcos André.

Genaro Gattuso da indicaciones a los jugadores del Valencia desde la banda de Mestalla Reuters

El Valencia mejora y cae

Tras la charla de Gattuso en el entretiempo, el Valencia cambió su cara por completo. Adelantó líneas y fue a la presión mucho más arriba, robando casi siempre balón en campo rival. Fruto de ese ímpetu llegó el gol de los che. Centro desde la banda derecha y Samuel Lino aparecía en el segundo palo para anotar. Sin embargo, tampoco subiría al marcador. De Burgos Bengoetxea fue llamado por el VAR para revisar una man previa de Marcos André en el primer palo. Efectivamente, el delantero la rozaba y anulaba la jugada.

Esto supuso un pequeño golpe para un Valencia que empezó a acusar el desgaste pasada la hora del encuentro. Antes, Ansu Fati había dejado un nuevo aviso en una contra bien llevada por Frenkie de Jong. Con la aparición del cansancio, muchos jugadores se prodigaban en ataque y subían, pero luego no regresaban y partido se rompió por completo.

A medida que aumentaba la intensidad, volvían a aparecer las lesiones. Gayà y Correia con calambres y Koundé con un grave problema muscular. En lugar del francés saltó al partido Gerard Piqué. Poco a poco, el Barça fue mejorando y en el minuto 84 tuvo una doble ocasión clamorosa. Balón filtrado de Raphinha para Pedri, el canario pone el pase e la muerte y Ferran Torres, con todo a favor en el área pequeña, golpea al aire. Acto seguido, Raphinha, sin portero, envía su volea por encima del larguero justo cuando Lewandowski se disponía a empujarla.

Cuando el partido parecía destinado ya al empate, apareció Lewandowski en plan salvador. Raphinha, que había salido por Dembélé en el segundo tiempo, metió un centro con mimo al corazón del área. El delantero polaco apareció en el segundo palo, se estiró con todo lo que tenía y consiguió meter la bota en plena salida de Mamardashvili para cambiarle la trayectoria. Gol y tres puntos salvadores en el 93. El choque terminó con algunos momentos de tensión y con el triunfo volando hacia Barcelona en otro partido gris salvado sobre la bocina y por la mínima.

Valencia 0-1 FC Barcelona

Valencia: Mamardashvili, Thierry Correia (Vázquez, 79'), Gabriel Paulista, Cömert, Gayà, Foulquier, Hugo Guillamón, Almeida (Lato, 72'), Kluivert (Samu Castillejo, 72'), Cavani (Marcos André, 18') y Samu Lino.



Barcelona: Ter Stegen, Balde, Kounde (Piqué, 74'), Eric García (Marcos Alonso, 42'), Jordi Alba, Frankie de Jong, Busquets (Gavi, 56'), Pedri, Dembelé (Raphinha, 56'), Lewandowski y Ansu Fati (Ferran Torres, 56').



Gol: 0-1, 93' Lewandowski.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó por el Valencia a Samu Lino (67'), Hugo Guillamón (84') y Foulquier (94') por el Barcelona a Eric García (22') , Marcos Alonso (45'), Gavi (88'), Piqué (92') y Ferran Torres (94').



Incidencias: partido de la duodécima jornada de Liga disputado en Mestalla ante 46.007 espectadores.

