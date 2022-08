Mark Webber, el amigo de Fernando Alonso que ha dinamitado Alpine con la espantada de Oscar Piastri

No hay nadie en la Fórmula 1 que no hable del culebrón a tres entre Alpine, Fernando Alonso y Oscar Piastri. El origen de todo se puede poner antes, pero la situación saltó por los aires con el anunció que realizó Aston Martin el lunes, el 1 de agosto, confirmando el fichaje del piloto asturiano para 2023.

De ahí a que Alpine intentase dar un golpe sobre la mesa en menos de 24 horas. La escudería francesa utilizó sus redes sociales para anunciar que Oscar Piastri sería el compañero de Esteban Ocon la próxima temporada. Pero, poco después, el propio piloto australiano desmintió la noticia.

Reacciones de todo tipo, pero sobre todo destacando el ridículo de Alpine. Muchos análisis y un nombre propio que no ha podido pasar inadvertido. El de Mark Webber. El que fuera piloto de la Fórmula 1 no es solo un buen amigo de Fernando Alonso, sino también el agente de Oscar Piastri.

Él es uno de los protagonistas del culebrón que se ha montado en el Gran Circo. Mark Webber conocía a la perfección todos los puntos y cláusulas del contrato de Oscar Piastri con Alpine. Y también ha estado buscando asiento a su joven piloto para la temporada 2023.

Culebrón del verano

Durante los últimos meses, en Alpine habían estado jugando al despiste con los pilotos que tendrían en parrilla en 2023. Otmar Szafnauer no paraba de piropear a Oscar Piastri, mientras la relación con Fernando Alonso se enfriaba. Pero también se hablaba de la posible renovación del piloto español... Y de ahí a dos días claves: el 31 de julio y el 1 de agosto de este 2022.

Fernando Alonso Alpine

Fue, precisamente, ese 1 de agosto cuando Aston Martin confirmó el fichaje de Fernando Alonso. El anuncio llegó después de que Sebastian Vettel revelase que se retira al final de la presente temporada. El objetivo es volver a ser competitivo. Aunque el monoplaza verde ahora es de los coches que se encuentra por detrás en la parrilla, los fichajes y la alianza con Mercedes invita a soñar.

Del anuncio de Aston Martin al golpe de efecto que intentó Alpine. Ya el martes 2 de agosto, la escudería francesa hizo público un acuerdo con Oscar Piastri para que fuese el nuevo compañero de Esteban Ocon. "Alineación de pilotos 2023 confirmada: Esteban Ocon - Oscar Piastri. Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto de reserva Oscar Piastri asciende a un asiento de carrera junto a Esteban Ocon a partir de 2023", escribieron en su cuenta de Twitter.

Lo curioso está en los tiempos. Pasadas las 18:00 horas de la tarde (en España) se publicó el mensaje. Teniendo en cuenta que hablamos de un piloto australiano, lo lógico era potenciar el tirón en el país de Oceanía. Pero en ese momento, la gente en Australia ya dormía, eran más de las 2 de la madrugada allí.

Las dudas surgieron de inmediato, pero Piastri utilizó la misma red social para desmentir el acuerdo con Alpine: "Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año".

Oscar Piastri, luciendo los colores de Alpine Europa Press

Jaque mate del piloto australiano. En un abrir y cerrar de ojos, Alpine pasó de ganar una pequeña batalla de la guerra a convertirse en el hazmerreír de la F1. Y todo, recordemos, en menos de 24 horas. La pregunta es: ¿qué ha pasado para que Piastri haya pasado del equipo galo así?

La clave Webber

Para conocer la respuesta hay que posar la mirada en la figura de Mark Webber. El expiloto de F1 mantiene una muy buena relación con Fernando Alonso. Pero esto no se trata de amistad, sino de negocios. Conociendo el doble juego de Alpine con el bicampeón del mundo y con Oscar Piastri, el que formará parte del Gran Circo entre 2002 y 2013 anduvo hábil para sacar la mejor tajada para su representante.

Se había conocido que el contrato de Piastri con Alpine acababa en 2023. Pero en este también se encontraba una cláusula muy importante. Según esta, el piloto tenía que ser notificado antes del 31 de julio de 2022 sobre su continuidad para activarla. A esa fecha, nadie desde la escudería francesa le había dicho nada. En esas el equipo continuaba jugando al gato y el ratón.

Jugó tanto... que Alpine salió perdiendo. Ni Fernando Alonso ni Oscar Piastri. El piloto asturiano conociendo la situación, ha podido esperar hasta el 1 de agosto para anunciar su adiós al equipo galo. Un día más tarde de esa fecha límite en la que la escudería le tendría que haber dado un sitio al australiano.

Teoría de la conspiración... Sí... No... Lo que es cierto es que Mark Webber conocía al dedillo el contrato de su representado con Alpine, algo que parece que no se sabían tan bien en el equipo de Francia. Sin competir en ninguna categoría, después de ganar el Mundial de Fórmula 2 y Fórmula 3, a Oscar Piastri le urgía volver a la acción.

De ahí que Piastri quisiera conocer cuanto antes si tenía un sitio en 2023 en Alpine o no. La escudería jugó con él y con Alonso y salió perdiendo. Hasta el punto del ridículo. Mientras todo esto sucedía, Webber se desenvolvía a la perfección por detrás para buscar un asiento a su compatriota.

Oscar Piastri y Mark Webber, durante una prueba de la Formula 2 FIA

Parece que lo ha conseguido, ya que se habla de un acuerdo de Piastri y Webber con McLaren, tal y como señala el diario MARCA. De hecho, Otmar Szafnauer se ha referido a este rumor: "Tenemos un contrato legal con él en el futuro para el 2023 y si se lleva a cabo la opción, para el 2024. Así que no sé lo que ha hecho con McLaren, como he dicho, no estoy al tanto de eso".

Szafnauer intentó, a la desesperada, ponerse en contacto con Webber desde que Aston Martin confirmase el fichaje de Alonso. El objetivo, ultimar el acuerdo para que Piastri fuera su piloto en 2023. Pero no hay acuerdo posible. Mark traslada que están valorando otras opciones, aunque la gran opción es McLaren. Así, Alonso, Piastri y Webber ganan esta mano al jefe de Alpine.

