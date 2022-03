Fernando Alonso ya sueña con el nuevo Alpine: "Deberíamos ser capaces de luchar por el título"

La pretemporada 2022 ya es historia. Los test de Bahréin han concluido y lo han hecho con buenas sensaciones para Alpine y para Fernando Alonso. El asturiano pudo sentirse cómodo y libre por primera vez con el A522 y así lo demostró con su buen ritmo en tandas largas y también a una vuelta. El español dejó una última aparición estelar con los neumáticos blandos con los que pudo marcar el tercer mejor tiempo.

Solo fue superado por Max Verstappen y Charles Leclerc. Una posición muy positiva antes de afrontar la primera carrera del curso, también en el trazado de Bahréin. Además, se espera que Alpine pueda traer alguna mejora de cara a ese debut en la temporada 2022, el llamado año del cambio.

Todos quieren confiar en el 'Plan' y soñar con ver a Fernando peleando con los mejores y, por qué no, con su tercer título de Fórmula 1. De momento es pronto para eso, pero a pesar de lo que podría parecer tras ver cómo se ha desarrollado la pretemporada, Fernando no tira la toalla y no cierra ni mucho menos esa puerta. Y él mejor que nadie sabe de verdad lo que se cuece dentro del garaje galo y de las fábricas de Enstone y Viry.

Fernando Alonso en los test de Barcelona de la Fórmula 1 Europa Press

Antes de volar sobre el circuito de Bahréin, Fernando habló con el portal

"Por ahora, no tenemos respuestas y creo que tendremos que esperar para ver cómo se desarrollan las primeras carreras y entender lo que necesitamos del coche y del paquete. No tengo ni idea si el futuro será 2022 ó 2025, pero aquí hay un compromiso que comparto, eso está claro. Creo que podemos tener una buena oportunidad".

Fernando Alonso: máxima exigencia

Fernando regresó a la Fórmula 1 porque habría un cambio de reglamento que le daría la oportunidad volver a pelear por los más grandes. Las cartas se tirarían de nuevo sobre la mesa y sería momento de jugar una nueva partida. Por ello, el asturiano confirma en ese nuevo paradigma y también en la capacidad que tengan de evolucionar su monoplaza, algo que ya hicieron en el 2021, su año de transición y preparación.

Fernando Alonso rodando en pretemporada con el A522 de Alpine Alpine F1 Team

"Con estas reglas nuevas que empiezan este año, a corto o medio plazo, Alpine debería ser capaz de luchar por el título. Por ese motivo estamos aquí y trabajamos tan duro. Hay también un límite presupuestario y eso le da una oportunidad a cada equipo".

"2022 va a ser una carrera de fondo y el desarrollo del coche va a ser también enorme, tenemos 22 carreras. Me acuerdo que el año pasado en Baréin yo abandoné y Esteban estuvo lejos de los puntos. Unos meses después, ganamos una carrera en Hungría y tuvimos un buen rendimiento. Esta temporada puede suceder lo mismo y estoy seguro de que lo haremos bien".

Una vez concluidos los test de Bahréin, Fernando Alonso analizó también su actuación en los micrófonos de DAZN: "Ha sido un día muy bueno, necesitábamos un día limpio, sin ningún problema. Ayer lo tuvimos con Esteban Ocon y hoy lo tuvimos conmigo. Hemos aprendido mucho del coche en estos dos días y creo que vamos a llegar mucho más preparados de lo que pensaba antes de venir a Bahréin. Estoy contento".

[Más información: Fernando Alonso sigue confiando en el 'Plan': "Estoy en Alpine para ser campeón del mundo"]

Sigue los temas que te interesan