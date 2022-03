La Fórmula 1 empieza a temer el 'porpoising': si no hay soluciones, puede haber una "tragedia"

La Fórmula 1 ha dejado las primeras pistas de su nueva era. Una de las cosas que más ha preocupado es el 'porpoising'. Se puede ver que los autos rebotan hacia arriba y hacia abajo a gran velocidad. Este efecto es algo que ya existió en la Fórmula 1 en la última era de efecto suelo a principios de la década de 1980. Jean-Claude Migeot, antiguo responsable de aerodinámica en Tyrrell, trabajó sobre él y cree que, si no le encuentran remedio, puede provocar una "tragedia".

El ingeniero alerta a los equipos en unas polémicas declaraciones al portal Motorsport.com: "Encontrar una solución en la parte mecánica, teniendo en cuenta que la suspensión activa está prohibida, deja muy poca libertad. Va a ser trágico en trazados con baches, sobre todo en carrera, porque cuando frenen bruscamente para adelantar van a hacer que ese fenómeno se acentúe todavía más. Creo que la FIA reaccionará antes. Espero equivocarme, por supuesto, porque de lo contrario sería una sorpresa desagradable".

Además, da detalles sobre por dónde puede pasar la solución. "Por otra parte, no puedes pasar por alto la optimización de las fuerzas estáticas que hacen que el coche esté en la mejor posición posible en las curvas. Eso es algo estratégico. En el lado de la suspensión es muy complicado encontrar una solución, a menos que hagas algún invento, como en su momento fueron los faldones o un inerter que tal vez podría ayudar, pero eso también está prohibido. Así que la solución debe estar en el túnel de viento. Tienen que mirar esas fuerzas y optimizarlas junto con las estáticas, pero me temo que esto llevará un tiempo", explicó.

Carlos Sainz durante los test de pretemporada 2022 en Barcelona Europa Press

Migeot explica por qué se produce el efecto: "Han confiado mucho en la carga aerodinámica que se crea en la parte baja del coche, quitando casi por completo los paneles que había debajo de la carrocería. Esa puede haber sido la razón de todos estos problemas. Pero si vuelven a añadir eso, la carga aerodinámica caerá y no es lo que busca este nuevo reglamento".

[Más información: Qué es el 'porpoising' y el efecto suelo: los nuevos retos de los equipos y los pilotos en la Fórmula 1]

Aunque en Barcelona las escuderías no iban a poner todas las cartas sobre la mesa, hay cuestiones que no han podido ocultar como son los principales problemas. Interpretar los datos de los test de Montmeló está plagado de dificultades, sobre todo porque los equipos están teniendo sus primeras experiencias con coches construidos para cambiar drásticamente el orden prestablecido en el pasado. Aunque ese no es el resultado de estas pruebas.

Cada equipo ha creado sus propios conceptos de diseño pese a contar con un conjunto de reglas muy limitado. Esto se aprecia con más detalle en el diseño de los pontones de los diferentes equipos. Pero también en los alerones delanteros, el suelo del coche, los túneles que hay debajo y el difusor, todos los elementos que influyen en este sentido. Ahí estará la clave para domar a las bestias. Ojalá no haya que lamentar ninguna tragedia como prevé Migeot.

[Más información: Nikita Mazepin, fuera de la Fórmula 1: Haas 'rompe' con Uralkali y el piloto por la guerra]

Sigue los temas que te interesan