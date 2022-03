Lewis Hamilton 'calienta' el inicio del Mundial de F1: insinúa que Verstappen es un "matón"

Se acerca el inicio del Mundial de 2022 de la Fórmula 1 y todavía se respira la tensión que dejó el final del campeonato del año pasado. Max Verstappen, que defiende corona y acaba de renovar hasta 2028, y Lewis Hamilton, que va a por su octavo título, son los dos grandes favoritos y parece que la herida abierta entre ambos en Abu Dabi será difícil que se cierre.

El diario británico Express recoge unas declaraciones de Hamilton que ayudan a entender la forma en la que este ve a su rival. Utiliza un término muy significativo (bully, abusón en español) para definir su estilo de conducción.

"Creo que Max es demasiado agresivo. Y la mayoría de las veces, lo lleva todo al límite y más allá. He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay abusones (bullies), pero yo no actúo así. Sólo intento ganarles en la pista", señala Hamilton.

Sobre lo que espera de esta temporada, añade: "Nunca dije que iba a parar. Me encanta hacer lo que hago. Fue un momento difícil para mí, un momento en el que realmente necesitaba aislarme, centrarme en estar presente. Tenía a mi familia a mi alrededor, creando grandes momentos y al final llegué a un punto en el que decidí que iba a volver a encarar otra temporada con Toto Wolff y Russell a mi lado. Es genial ver a George con tanta energía y pasión".

Y acaba: "Al entrar en este año, realmente no me he establecido ningún objetivo inicialmente. Lógicamente, todas las personas de este equipo han trabajado con el objetivo final de ganar el Campeonato del Mundo y volver a subir el listón y hacer algo que nadie haya hecho antes. Hemos logrado ocho títulos seguidos en Constructores, ahora tenemos que dar otro paso adelante".

Verstappen, sobre Masi

Las declaraciones de Hamilton llegan días después de que Verstappen volviera a hablar sobre el polémico desenlace del pasado Mundial. El piloto de Red Bull calificó de injusta la destitución de Michael Masi como director de carrera del Gran Circo.

"Creo que no es correcto. Todo el mundo intenta hacer el mejor trabajo posible y todo el mundo puede recibir ayuda, como nosotros como pilotos, que tenemos a todo el equipo. Para mí lo que ha pasado con Michael –Masi– es muy injusto, porque lo han arrojado debajo del autobús", decía en una rueda de prensa.

"La gente habla mucho de lo que se decidió en Abu Dabi, pero imagínate que en cualquier otro deporte tienes al entrenador del equipo rival gritándole al árbitro en la oreja. Es imposible tomar decisiones –así–", agregó. "Que la Fórmula Uno permitiera eso, que los jefes de equipo pudieran hablar con él mientras tomaba decisiones, estuvo muy mal. Tenía que ser Michael tomando él mismo las decisiones sin nadie gritándole", señaló.

"La gente que lo ha echado es la que lo permitió en primer lugar –que le gritaran– y eso es inaceptable. Y ahora lo han despedido, lo que me parece increíble", ha destacado.

