Lewis Hamilton rompe su silencio, pero no aclara si correrá en la Fórmula 1 durante la temporada 2022

Lewis Hamilton parece que empieza a despertar de su letargo digital. El piloto inglés volvía a utilizar sus redes sociales este fin de semana después de mes y medio para seguir a la actriz Letitia Wright, el único usuario al que sigue de momento. Este lunes, el siete veces campeón del mundo ha mandado un comunicado a la cadena de televisión Sky, que este lunes ha celebrado una gala solidaria para anunciar el acuerdo con la fundación del inglés: Mission 44.

"Comprender y abordar los problemas que hacen que los jóvenes sean excluidos de la escuela es muy importante para mí. Habiendo experimentado exclusiones injustas durante mi tiempo en la escuela, entiendo lo molesto y estresante que puede ser. Cuando lanzamos Mission 44 el año pasado, implementar iniciativas como estas era una prioridad personal y estoy agradecido de tener el apoyo de Sky para ayudar a Mission 44 para tomar medidas. A través de esta asociación, espero que podamos generar un cambio significativo al dotar a las escuelas de las estrategias adecuadas para apoyar y empoderar a los jóvenes estudiantes negros, en lugar de renunciar a ellos", explicó.

Hamilton sigue con su particular aunque no admitida queja ante la Fórmula 1 por el polémico final del Mundial de 2021, en el que su rival Max Verstappen se proclamó campeón del mundo ante las quejas de Mercedes por el extraño procedimiento que escogió Dirección de Carrera para solventar el final de la carrera tras el último Safety Car. Aquello decidió el campeón y Lewis, muy tocado tras ver como se le escapaba su octava corona, decidió entonces no aparecer prácticamente ni en redes sociales ni medios.

Un coche del equipo Mercedes saliendo de boxes Mercedes AMG F1

El siete veces campeón del mundo dejó de seguir a todos los usuarios a los que seguía anteriormente y desde el 11 de diciembre, el día antes de la carrera de Abu Dhabi. Hamilton solo publicó algún stories de Instagram cuando recibió la distinción de caballero de Inglaterra en Windsor. Después de aquello, nada de actividad en redes ni apariciones públicas, algo que hizo que aumentaran los rumores sobre una posible retirada de la F1 tras lo ocurrido.

Actividad

Además de el follow a la actriz, el día 31 reapareció en un vídeo de Mercedes junto a su nuevo compañero George Russell en la red social Weibo para felicitar el nuevo año chino. Tiene contrato con la escudería alemana, así que no deja de ser una actividad obligatoria. En dos semanas se presenta el nuevo coche para la temporada 2022, lo que sería la reaparición pública que se espera por parte del británico. Sería la confirmación de que correrá este año.

El equipo presentará su monoplaza y quizá Hamilton todavía no haya hablado sobre los rumores que dicen que podría dejar la competición antes de que comience el curso 2022. La igualdad del nuevo reglamento supondría aún más dificultad tanto a Lewis como a Mercedes. Porque quizá Red Bull y Max Verstappen no sean los únicos rivales: Ferrari, McLaren y Alpine también prometen luchar por victorias a partir de marzo.

