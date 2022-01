Australia, en alerta ante la llegada de la Fórmula 1: así será el protocolo antiCovid para el 'Gran Circo'

Australia seguirá en el ojo del huracán deportivo el resto de la temporada. Después de que la magnitud de lo sucedido con Novak Djokovic tuviera repercusiones mundiales, la Fórmula 1 se prepara para el regreso al calendario de Albert Park. Después de dos años sin poder correr en el trazado semicallejero, el 'Gran Circo' volverá al país oceánico tras la carrera inaugural de Bahrein y el paso por Jeddah y Arabia Saudí.

Durante varios años la Fórmula 1 comenzaba su temporada entre los muros de un circuito que lleva desde 1996 viendo a los mejores pilotos del mundo. No ha estado nunca alejado de la polémica ya que muchos habitantes locales tienen sus reparos respecto al mismo debido al movimiento generado, al ruido y al dinero invertido que, afirman, bien podría usarse para construir un circuito permanente alejado de las zonas residenciales.

Tampoco se puede olvidar una de las grandes tragedias que ha producido la Fórmula 1. En 2001 una rueda se soltó al chocar los vehículos de Ralf Schumacher y Jacques Villeneuve y alcanzó a un comisario produciéndole la muerte. En cualquier caso, esta cita ha ido aguantando en el tiempo y actualmente tiene contrato con la F1 hasta 2025. Después de dos años sin carreras por la pandemia, a pesar de que en 2020 estaba todo preparado para correr y finalmente se suspendió, el circuito está preparado con nuevos cambios.

La eliminación de la fuerte frenada de la variante Clark, ubicada en el sector intermedio, dará paso a dos enlazadas que se harán a fondo sin ningún tipo de problemas. Además, la ampliación de varios vértices permitirá que los pilotos realicen un paso por curva más rápido, como es en el caso de la curva 6. Pero no todos los pilotos podrán probar estos cambios. Desde la organización del circuito ya han avisado: si no estás vacunado, no habrá exenciones para entrar en Australia.

Sin excepciones

La reputación de Australia como anfitrión de eventos importantes está en el centro de atención, con la Corporación del Gran Premio de Australia (AGPC) diciendo que no habrá exenciones para los pilotos de Fórmula Uno que llegan para el Gran Premio de abril. El director ejecutivo de AGPC, Andrew Westacott, espera que todos los pilotos de Fórmula 1 cumplan con las reglas fronterizas, no como Djokovic.

"Es una historia global masiva, y ha estado disponible para que todos los fanáticos del deporte y todos los periodistas deportivos de todo el mundo informen y, por lo tanto, se centró en Melbourne y se centró en el problema. Las reglas son simples para entrar en el país y las reglas son simples para estar en la Fórmula 1. Para entrar al evento, hay que estar 100% vacunado y no se buscarán exenciones para nadie, por parte de nadie. Para entrar al evento, hay que estar 100% vacunado y no se buscarán exenciones para nadie, por parte de nadie", explica Westacott.

El CEO de AGPC explicó que el evento de este 2022 se llevará a cabo, con total convencimiento, con público en las gradas y con todas las medidas de seguridad: "No hay ninguna posibilidad de cancelación. Vamos a comenzar a preparar la pista el 1 de febrero. Y estamos trabajando con el 100% del aforo hasta que nos digan lo contrario. Cuando vengan aquí a Melbourne, trabajarán en un régimen muy, muy seguro. Esa es una posición definida y subrayada".

Más citas comprometidas

Pero no acabará la polémica con lo que pase en el mes de abril. Australia organizará el Campeonato Mundial de Ruta UCI de 2022 y ya hay dudas en cuanto a la organización. Será lejos del estado de Victoria y Melbourne, ya que la localización estará en Wollongong, en el estado de Nueva Gales del Sur. Ante seguirán las restricciones tal y como confirmó el portavoz del comité organizador local al diario The Age.

"Todos los que vengan deben cumplir con los requisitos del gobierno australiano con respecto a las visas de entrada y el estado de vacunación. Esto se aplica a atletas, oficiales y posibles espectadores. La organización continuará consultando con la UCI y los gobiernos de Australia y Nueva Gales del Sur con respecto a los consejos de salud relevantes para la realización de un evento seguro y exitoso a medida que evoluciona la respuesta de la nación a la pandemia", explicó.

Pero también se pone el punto de mira en el Mundial femenino de 2023. La FIFA ha explicado en un comunicado que estaba prestando mucha atención a las reglas fronterizas: "Junto con su trabajo en curso con otros países anfitriones para todos los próximos torneos, la FIFA continúa monitoreando de cerca la situación en lo que respecta a la política de salud nacional y la política de entrada de Australia y Nueva Zelanda y está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de los dos países anfitriones para monitorear cualquier impacto potencial en los preparativos".

Australia seguirá dando que hablar por sus restricciones a la hora de gestionar la crisis de la Covid-19. La Fórmula 1 desembarcará en el país oceánico el próximo mes de abril para disputar entre los días 8 y 10 el Gran Premio. Después también tiene previsto llegar el Mundial de MotoGP para correr en Phillip Island, aunque eso será en octubre pero con el estado de Victoria presionando.

