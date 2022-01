Helmut Marko: "Carlos Sainz puede competir por el título de campeón del mundo de la F1"

Carlos Sainz acabó la temporada de la Fórmula 1 de 2021 con podio y superando en la clasificación de pilotos a su compañero Charles Leclerc. Habrá que esperar a ver cómo reacciona el Ferrari el próximo curso, pero ya hay algunas voces que aseguran que ven al español convirtiéndose en campeón del mundo en el futuro.

Así lo ha reconocido un Helmut Marko que ahora trabaja como asesor ejecutivo de Red Bull Racing, escudería por la que firmó Carlos Sainz Jr. para el programa de jóvenes en 2009, cuando tan solo tenía 15 años. Para Marko, Sainz tiene todo para poder luchar por el título.

"Debido al cambio de reglamento, es difícil hacer predicciones para esta temporada. Pero si Ferrari causa un gran revuelo con el coche nuevo, Carlos ciertamente puede competir por el título", ha afirmado el asesor del equipo austriaco en declaraciones para el medio AutoBild.

Helmut Marko en un paddock de F1 REUTERS

"Carlos es un muy buen piloto de carreras, el hecho de que dejara Red Bull no se debió a sus actuaciones. En cualquier caso, ha demostrado que Leclerc probablemente no es el niño milagroso que muchos han pensado que era", ha agregado sobre el piloto madrileño la leyenda de la F1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans en el año 1971.

El deseo de Sainz

A final de 2021, Carlos Sainz habló en un acto promocional sobre su deseo de ser campeón del mundo -refiriéndose al 'Gordo' por la proximidad del sorteo de la Lotería de Navidad-: "El Gordo sería sentir con Ferrari que puedo pelear arriba, luchar por una primera victoria y optar por un Mundial, nadie sabe si lo lograremos, no sabemos dónde estamos pero puestos a pedir, luchar por la primera victoria y el título".

"Me siento bien realizado, me puse objetivos ambiciosos al inicio de temporada y se han cumplido a mis pasos, he llegado a un nivel alto al final de temporada, he acabado como quería con buenos resultados. Desde mitad de temporada sentía que tenía el coche más por la mano, a mi gusto, me costó al principio entender la degradación de las gomas, cómo hacer la estrategia de carrera con ello, pero ya lo fui mejorando al paso de carreras y en clasificación mejoré y todo fue más sencillo. Las últimas seis o siete carreras han sido así", comentó sobre la temporada 2021.

