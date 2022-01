Mercedes prepara el mejor coche de la historia: nuevo motor y chasis para la vendetta de Hamilton

Todos esperan que la temporada 2022 en la Fórmula 1 sea el año del cambio. Las expectativas son muy altas. Nadie quiere imaginarse que en la cabeza no haya un Alpine o un Ferrari peleando por los premios más codiciados. Tampoco que escuderías como McLaren no sean capaces de dar el salto y cerrar el hueco. No obstante, es difícil no tener la tentación de pensar que Mercedes y Red Bull no volverán a liderar con firmeza.

Si Fernando Alonso y Alpine están inmersos en su propio 'Plan', el resto de escuderías también están jugando sus propias cartas. Y una que quiere hacerlo al máximo de sus capacidades es Mercedes. Para muchos, el W12 fue el coche más potente de la parrilla el año pasado a pesar de que la victoria cayese del lado de Red Bull y de Max Verstappen.

Es precisamente esa victoria la que ha provocado que los de Brackley se pongan manos a la obra para dar un nuevo golpe encima de la mesa. Antes solo competían contra la pura ambición de superarse a sí mismos. Ahora tienen enfrente un rival que no solo les ha plantado cara, sino que además les ha arrebatado la victoria en el campeonato de pilotos en una última carrera para el recuerdo en Abu Dhabi. Un golpe que muchos no esperaban y que ha herido el orgullo de un equipo que no está acostumbrado a perder. Ellos habían sido los auténticos dominadores de la era híbrida.

Ahora, la escudería alemana prepara una nueva máquina para Lewis Hamilton y para su nuevo fichaje, George Russell. El objetivo es volver a crear el mejor coche de la parrilla, incluso más poderoso que el W12, para que el heptacampeón del mundo pueda llevar a cabo su venganza y levantar su ansiado octavo título. El logro de superar a Michael Schumacher se le resiste.

Lewis Hamilton Reuters

El coche del futuro

Para conseguir esa hazaña, en Mercedes ya han comprobado que tendrán que exprimirse sus seseras al máximo. Por eso, quieren dar con la tecla en el 2022 a las primeras de cambio y están esforzándose al máximo para encontrar el camino hacia el éxito. Los triunfos podrían estar escondidos en el rendimiento que esperan de su nuevo motor, una unidad de potencia llegada del futuro.

Esta nueva máquina aterrizará procedente de Brixworth, donde se encuentra trabajando a conciencia un ingeniero alemán considerado como una eminencia en la Fórmula 1. Él, junto a su equipo de trabajo más cercano, está llevando a cabo la creación de un nuevo turbocompresor que haría al W13, el monoplaza de Mercedes para 2022, absolutamente imbatible. Un coche tan perfecto que muchos vaticinan que puede ser el mejor de la historia de la Fórmula 1.

Así lo anuncia el portal motosport.com, que apunta a la creación de esta nueva unidad de potencia como el pilar fundamental del nuevo proyecto de la escudería que lidera Toto Wolff. En Mercedes trabajan a destajo para conseguir este propósito, un motor revolucionario y de un rendimiento espectacular que les vuelva a poner en el que consideran su sitio, un paso por delante del resto, incluido Red Bull.

Sin embargo, el trabajo de Mercedes no solo va enfocado a crear el mejor motor en lo que a caballos se refiere. Los alemanes también persiguen el ansiado objetivo de la fiabilidad para poner fin a una sangría que tuvieron el pasado curso y que se tradujo en posiciones perdidas en la parrilla y en puntos.

La FIA solo permite la utilización de tres motores por monoplaza en una temporada sin sanción, límite superado con creces por los de Brackley. Hamilton se fue a los cinco y Valtteri Bottas a los seis. Por ello, en este parón invernal también le están dedicando muchas horas a la durabilidad de sus unidades de potencia y no solo a su eficiencia.

El otro gran avance que registrará el nuevo Mercedes, aunque este genera alguna duda más, es su nuevo chasis. La nueva estructura de la escudería bávara, que volverá según se rumorea a su color plateado habitual, está siendo probado a fondo por George Russell en el simulador de Brackley para extraer las primeras conclusiones. El joven piloto de 24 años recién llegado desde Williams, aunque con experiencia en Mercedes, quiere adaptarse cuanto antes para pelear por victorias.

Mercedes ya tiene prevista la fecha en la que se presentará su nuevo monoplaza. Será el 18 de febrero en un acto multimedia que aficionados y medios podrán seguir de manera telemática. Solo un día después de que Ferrari presente su nueva máquina, el Mercedes W13 E Performance verá la luz y se romperá uno de los grandes misterios del nuevo año. Aun así, habrá que esperar unas semanas más para escucharlo rugir en la pista y ver sus prestaciones reales.

Monoplazas de Mercedes en la fábrica Mercedes AMG F1

El reflejo del 2021

La temporada no terminó de la manera esperada para Mercedes. El título de pilotos, el gran objetivo del curso, cayó del lado de Max Verstappen. Una última vuelta para la historia de la Fórmula 1 en la que el neerlandés, con neumáticos blandos y nuevos, superó a Hamilton para romper su sueño. En unos pocos segundos se esfumó la posibilidad de superar al 'Kaiser' y hacer historia en la Fórmula 1.

Pocos se acuerdan ya de que Mercedes se apuntó el título de constructores y de que el 2021 terminó con una demostración de los alemanes pocas veces vista en la historia de la Fórmula 1. Un motor insuperable. Fue el creado para las últimas cuatro carreras de la temporada y que montó Hamilton en Brasil. Desde su aparición en Interlagos, el británico se apuntó tres victorias casi sin despeinarse, remontadas incluidas, y el fatídico segundo puesto de Abu Dhabi después de liderar la carrera con cierta solvencia.

El nuevo proyecto de Mercedes debería poner en alerta a todos sus rivales después de haber sido testigos directos de lo que los alemanes pueden crear. Esa unidad de potencia se estima que era 25CV más potente, no que el resto de la parrilla, sino que el otro coche más preparado de la Fórmula 1, el Red Bull con motorización Honda de Max Verstappen.

Este motor fue la clave de la gran remontada que hizo Hamilton en las últimas semanas del Mundial. Y ahora, lo que Mercedes pretende, es volver a edificar un proyecto ganador en base a otro desarrollo apabullante de una unidad de potencia que parece llegada del futuro, pero que tiene en el pasado reciente a uno de sus mejores modelos.

El interior de un monoplaza de Mercedes Mercedes AMG F1

El apoyo de Petronas

Para terminar de crear esta marca perfecta, Mercedes no solo cuenta con el trabajo de sus ingenieros y mecánicos. También tiene el apoyo de una factoría muy importante dentro la gran estructura que ha dominado Fórmula 1 en los últimos años. Se trata de Petronas, que deberá jugar un papel fundamental a la hora del tratamiento del combustible.

Los nuevos compuestos que utilizarán los equipos tendrán un protagonismo esencial en la nueva Fórmula 1 que han diseñado entre Liberty Media y la FIA. Y ahí es donde Mercedes le ha pedido un esfuerzo extra a Petronas, su proveedor de combustibles y lubricantes. Desde la petrolera malaya esperan optimizar su trabajo para que Mercedes obtenga una ganancia de hasta 20CV gracias a la nueva gasolina que utilizarán.

En este caso, más que un adelanto, será evitar una pérdida, y es que la nueva normativa obliga a usar el biocombustible E10 que provocará un receso a todos los equipos. Algunos como Mercedes, gracias a Petronas, podrán detener esa pérdida, lo que promete jugar un papel fundamental. Esta 'nueva gasolina' cuenta con un 10% de etanol y es una de las variantes a la que los equipos tendrán que adaptarse. Y Mercedes, con el orgullo de campeón herido, quiere hacer los deberes cuanto antes para volver a ser la referencia.

