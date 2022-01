Carlos Sainz se muestra muy crítico con el Dakar: "Hasta ahora me está pareciendo muy pobre"

Carlos Sainz no ha tenido un Dakar fácil. El piloto madrileño está muy lejos en la clasificación general, luchando por mantenerse en el Top25, pero confiado en que la segunda semana le traiga la posibilidad de seguir sumando victorias de etapa. Ya tiene una en el bolsillo, la segunda, pero lo cierto es que no puede evitar valorar cómo ha sido hasta ahora la carrera sin acordarse de la pérdida de dos horas que sufrió en la etapa 1B.

El corredor del equipo Audi Sport está muy contento con su modelo RS Q e-tron, el primer vehículo con componentes de hibridación y electrificación que se propone correr un Rally Dakar para ganarlo. Han tenido problemas mecánicos, pero le echa la culpa a componentes externos y a la falta de carreras que han tenido por tener tiempo suficiente antes de que arrancara la cita en Arabia Saudí. Así valora la primera semana en la jornada de descanso.

Análisis de la semana

"Una de las cosas que siempre trato de hacer es analizarlo todo. Y más teniendo en cuenta que tenemos otra semana por delante. Una semana que yo espero que sea muy diferente a esta primera. Pero desde luego que el primer análisis está hecho y, por supuesto, que se nos ha quedado un sabor agridulce. Por hacer un pequeño resumen, con la mente fría y sin el momento de estar acalorado, diría que tras analizar bien el primer día puedo afirmar que el roadbook estaba mal. Paso página sobre este asunto. Pero esto es un hecho. La carrera debería haberse parado en el waypoint anterior".

"A partir de ahí analizando el coche, tenemos que estar contentos porque creo que sin haber hecho ninguna carrera, llegar a un Dakar, ganar una etapa y estar en los puestos de cabeza siempre que no tenemos problemas es algo valoro muy positivamente. Eso no es óbice para que seamos conscientes de que hay ciertos hándicap que hay que pulir".

"Y lo que quiero recalcar es que no habíamos hecho ninguna carrera antes de esta. En esta jornada de descanso siento que el Dakar debería empezar mañana. De hecho, mi objetivo para esta segunda semana es tratar de ser súper competitivo, de seguir aprendiendo y extraer todas las conclusiones que se puedan. Ahora me veo mejor preparado porque siento que me faltó haber competido antes. Espero mostrar más en esta segunda semana de lo que lo hemos hecho en la primera".

Stéphane Peterhansel intenta ayudar a Carlos Sainz en la etapa 5 del Rally Dakar 2021 ASO / E.Vargiolu / DPPI

Valoración del coche

"Yo lo colocaría en un notable. Si analizamos los problemas, al final nos damos cuenta de que están fuera de la electrificación. Hemos tenido problemas con los amortiguadores, estaban súper probados, pero el peso del coche ha perjudicado, si bien esto es algo que no nos había pasado en los test. Y luego ha habido otras pequeñas cosas, que habría bastado con hacer una carrera para que hubieran salido a la luz. Por eso digo que si el Dakar hubiera empezado mañana, habríamos estado mucho mejor preparados. Hasta hoy, haciendo balance de todo, yo le pondría un notable al coche".

Positivo para el futuro

"Estamos en una buena situación. A nivel de conducción este es el coche con el que más he disfrutado en las dunas. Es el mejor en ese sentido de todos con los que he corrido en el Dakar y eso dice mucho. Que ya en la primera carrera estemos al nivel que hemos estado es un dato elocuente. Hemos sido capaces de ganar una especial y no hemos ganado otra por circunstancias. En ese sentido estoy muy contento con el coche y, sobre todo, con el gran potencial que intuyo que puede tener".

Crítico con la carrera

"Hasta ahora me está pareciendo muy pobre. A ver si mejora mucho en la segunda semana. Yo creo que en este aspecto coincidimos todos. De los que hemos hecho en Arabia Saudí este es de conducción cero. Espero que a partir de mañana el recorrido sea más interesante".

Carlos Sainz tomando la salida de la quinta etapa del Rally Dakar 2022 ASO / C.López

Los problemas experimentados

"Son fáciles de solucionar. 'Adelgazar' el coche es un problema de dinero y de tiempo, pero no me preocupa mucho. Y en cuanto a los problemas mecánicos que estamos teniendo creo que son sencillos de solventar. Con más carreras, más tiempo y más test, el coche se puede hacer todavía más competitivo. De todas formas hay que esperar al final del rally para sacar una mejor conclusión".

El Dakar de Laia

"Ha sufrido bastante con la nueva normativa. El salir tan atrás le ha venido mal. Pero creo que para Laia este Dakar va a ser muy bueno. La Laia del primer día a la que veamos el último día va a ser muy diferente. Su capacidad da aprendizaje ha sido muy alta. Yo le he ayudado en esa transición de las motos a los coches y la verdad es que da gusto trabajar con ella. Estoy encantado de colaborar con ella".

El potencial del Audi

"Van a tener difícil batirnos si mejoramos lo que tenemos que mejorar. Desde luego que lo van a tener más difícil que ahora. Nasser no está presionado ahora mismo. El siguiente coche lo tiene a casi una hora. Si alguien se acerca apretará más porque es un gran piloto".

