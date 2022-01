Carlos Sainz continúa su guerra en el Dakar: "El roadbook no estaba bien y no era el mío solo"

Carlos Sainz ha vivido en la segunda etapa del Rally Dakar 2022 un momento para reencontrarse consigo mismo y con las buenas sensaciones con su nuevo Audi RS Q e-tron con el que tenía la meta de ganar su cuarta corona. Sin embargo, salvo milagro mayúsculo, su mayor reto será ahora intentar alcanzar la tercera posición en la que ya terminó el pasado año.

Por delante sigue uno de sus rivales habituales, Nasser Al-Attiyah, quien en esta edición está batallando con Sebastien Loeb. El piloto francés del Bahrein Raid Xtreme fue el único junto con el catarí que no se perdió en esa jornada 1B, denominada así tras el prólogo 1A, y ahora se sitúa en segunda posición de la general.

El 9 veces campeón del mundo de rallys se llevó además la segunda etapa de la carrera por delante de Al-Attiyah, al que recortó tres minutos, para quedarse a nueve en la clasificación general. La batalla, salvo sorpresa, estará entre ambos. Por su parte, Sainz fue tercero, demostrando que a pesar del poco rodaje que ha tenido con Audi, tiene ritmo para competir con los de arriba.

El Audi RS Q e-tron de Carlos Sainz en la etapa 2 del Rally Dakar 2022 Europa Press

Así lo demostró en la prólogo cuando finalizó a 12 segundos del corredor de Toyota. En el segundo día oficial de la carrera perdió algo más de tiempo, pero pudo pelear de tú a tú con los mejores, algo que le permite soñar con ganar alguna etapa, su principal objetivo ahora mismo además de recabar toda la información posible de cara al proyecto de 2023.

En la misma situación se encuentra su compañero de equipo Stéphane Peterhansel. 'Monsieur' Dakar se tuvo que bajar de la clasificación general tras destrozar su coche y tener que esperar al camión de asistencia. Seguirá en carrera, peleando por etapas y por mejorar el Audi RS Q e-tron, el primer vehículo de la historia del Dakar que se mueve mediante propulsión eléctrica gracias a dos impresionantes baterías que funcionan gracias a un pequeño generador de gasolina.

Sainz sigue muy cabreado

Los dos están fuera de la lucha por motivos diferentes y Sainz se resiste a olvidar lo que sucedió en la primera jornada: "Afronto ya lo que queda día a día e intentando divertirme lo que pueda. No hay muchas vueltas más que darle, me fío de Lucas, que es el que lleva la navegación y me lo explicó, coincidiendo con el copi de Nani Roma y de todos, no estaba bien el roadbook y como no fue uno solo...".

Carlos Sainz en el vivac del Rally Dakar 2022 junto a su Audi RS Q e-tron Europa Press

Preguntado en Arabia Saudí sobre si Audi va a hacer algún tipo de reclamación, Carlos fue sincero y transmitió que no lo sabía y que no lo había hablado con los líderes de la marca alemana. Lo cierto es que en el entorno de la gran caravana del Dakar se ha especulado con la posibilidad de que la organización, de alguna forma, ayudara a Nasser dándole alguna información adicional y que por ello obtuvo un gran resultado en una jornada que fue desastrosa para coches y motos.

Analizando la segunda etapa, mucho más tranquila, Carlos dejó las siguientes conclusiones: "Ha sido una etapa sin problemas, hemos tenido que adelantar 15 coches, pero no había polvo, así que bien, un pequeñito problema con un amortiguador, pero nada importante. Cada día es una experiencia nueva con el coche, nunca habíamos corrido con él, así que poco a poco".

