El lado oscuro de Valentino Rossi: jugaba con la mente de sus rivales y rivalizó con Márquez por ambición

Valentino Rossi puso fin a más de 25 años en la élite hace tan solo unas semanas. A pesar de que tiene nuevos proyectos en mente, los cuales pasan por el automovilismo y no por el mundo de las dos ruedas, su adiós a MotoGP todavía sigue trayendo cola. El italiano sigue estando de actualidad, en especial por la enorme cantidad de homenajes que ha recibido.

A cualquiera que haya tenido relación con el mundo del motociclismo se le ha preguntado por la retirada del italiano, quien ha sido todo un icono y un ídolo para muchos de los que ahora forman parte de este universo, sea en la categoría que sea. De hecho, la última carrera en Valencia, donde el título ya estaba decidido en favor de Fabio Quartararo, se utilizó para rendir un sentido homenaje a la estrella nacida en Urbino y criada en Tavullia.

Todas sus marcas, Aprilia, Honda, Yamaha y Ducati, quisieron estar presentes en los muchos actos que el italiano ha recibido desde entonces. Un piloto que ha ganado nueve títulos mundiales, siete de ellos en la categoría reina, y que ha concluido su carrera con 235 podios y con registros tan impresionantes como ser el corredor que mayor número de victorias ha sumado en la categoría reina con 89.

En líneas generales, sus números son de escándalo. 435 carreras comenzadas, 115 ganadas, 65 poles position y 89 vueltas rápidas. Un legado imborrable para muchos superior al de Giacomo Agostini y Ángel Nieto y que solo podría ser amenazado por Marc Márquez. Arrancó en Malasia en el año 1996 y ese mismo curso, en la República Checa, ya había conseguido su primera victoria. Y así hasta Cheste 2021.

Valentino Rossi, con las nueve motos con las que ha sido campeón del mundo EFE

Después de una carrera de éxito y de haber materializado con títulos y triunfos ser uno de los mayores talentos de la historia, el final de su carrera no ha estado a la altura de su legado. Su último título fue en 2009 y la última vez que estuvo en la pelea de manera real fue en 2016. Su último triunfo llegó un curso después en Países Bajos y después, un páramo que ha terminado derivando en un adiós algo sombrío en el filial de Yamaha, el equipo Petronas. Un décimo puesto que después de una temporada gris sonó a honra.

En paralelo a este adiós, Valentino ha ido modelando otros proyectos como su futuro en los coches, su propio equipo de MotoGP o la carrrera de su hermano Luca Marini y otros pilotos italianos que intentarán ser los herederos de un legado espectacular. Ahora, con motivo de su retirada, algunos de sus rivales han participado en el documental 'RiVale' de la compañía DAZN donde descubren la faceta menos conocida del campeón.

El lado oscuro de 'Vale'

Valentino Rossi es un piloto de esos que llaman elegidos. Con un talento descomunal y una capacidad para dar espectáculo como ha habido pocos Sin embargo, no todo lo que se veía en la pista se podía definir como algo realmente limpio, sino que el italiano tenía sus propios trucos para intentar sacar de la partida a sus oponentes más férreos.

Max Biaggi, Jorge Lorenzo, Marco Melandri y Casey Stoner han valorado cómo era la lucha mental que mantenían con un piloto que hacía de su ego y de su ambición un arma tan letal como su montura. Con sus armas, era capaz de aprovechar los momentos de debilidad de sus oponentes para sacar ventaja y doblegarles anulándoles como contrincantes, haciéndoles sentir que tenía una superioridad aplastante.

Melandri define así cómo era sentirse dentro de ese juego que él mismo creaba y que la atmósfera de MotoGP, que él controlaba en gran medida, terminaba permitiendo: "Si hacías algo saliéndote del carril, te atacaban, te hacían la cruz. Su fuerza siempre era atacar psicológicamente al rival. Si lo hacía él, era un don. Si se lo hacía otra persona a él, era algo agresivo, malo".

Por su parte, Casey Stoner valoraba así la experiencia que tuvo de sus enfrentamientos contra el italiano y ese juego mental: "Valentino era muy majo conmigo hasta que me convertí en su rival. Siempre intentaba jugar con tu mente. Cuando intentas juegos mentales y no funciona, sólo te estás creando un enemigo. En 2008, me convirtió en su enemigo. Desde entonces yo no iba a ser bueno con él".

Rossi supera a Stoner por fuera del sacacorchos de Laguna Seca. en 2008. Yamaha

Uno de los rivales que puso en mayores dificultades al histórico campeón fue Jorge Lorenzo, quien no solo consiguió batirle, sino que también se hizo con el control de Yamaha obligando a Rossi a tener una aventura fuera de la marca japonesa, aunque más tarde terminaría regresando.

Para el mallorquín, tener una personalidad débil o manejable era un hándicap muy importante contra un oponente como Valentino, que intentaba borrar a sus rivales fuera cual fuera la manera: "Si tenías una personalidad débil o te dejabas influenciar por su aura, podías sentirte inferior y eso te podía influir en la pista. Yo tengo un carácter fuerte y no me influenció. No lo mitifico, como si fuera un dios porque si lo haces, es imposible ganarlo".

Las rivalidades de Valentino

En este espectacular análisis que han hecho estos cuatro pilotos sobre Valentino Rossi, un apartado que descubre todavía más al heptacampeón es cómo necesitaba crear rivalidades para poder sentirse implicado en la pista ya que según ellos le faltaba motivación para intentar superarse a sí mismo. De esta forma, cada año elegía un oponente o varios a los que medirse.

Lo realmente llamativo es que Rossi no solo orquestaba estas pugnas sobre la pista, sino que también montaba su propio circo en el exterior, llevando su enfrentamiento a los medios para intentar dejar siempre como malos a sus oponentes. Un espectáculo mediático que respondía a la ambición por seguir ganando y al ego por sentirse siempre en el centro y en el foco de los acontecimientos.

Biaggi recuerda así cómo vivió él la suya: "En ese momento se necesitaba una rivalidad. No fue casualidad, se incentivó. Yo no elegí el papel de malo, como Valentino no eligió el de bueno. Nosotros nos dejábamos usar y decíamos lo que se nos pasaba por la cabeza, sin filtros. Llegamos a un nivel poco agradable, era una presión. A mí me afectaba".

Valentino Rossi se saluda con Max Biaggi en un podio EFE

Sin embargo, el italiano recuerda así un encuentro con Rossi en el que se dio cuenta cómo su rival era capaz de estar detrás de todo: "Nos encontramos en Motegi en un ascensor, pulsé el botón de stop y le dije: 'Una cosa, ¿por qué me tocas tanto los huevos? ¿Qué te he hecho yo? Y él, educadamente, me dijo: 'No, Max, no. Es la prensa la que dice eso'. Casi me lo creo. Pudimos gestionar mejor esa rivalidad". Otro que también sufrió en esa rivalidad con Valentino de manera directa fue Melandri, un piloto que siempre se sintió inferior: "Yo creía que podía ganarle y lo hice en algunas carreras. Lo que nunca digerí es estar siempre enfrentado a él. Era un peso para mí".

No obstante, a 'Vale' le tocó también probar la otra cara de la moneda, medirse a rivales fuertes mentalmente y que podían vencerle como Casey Stoner: "Él no era mejor que Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o yo, es que nosotros no teníamos miedo a nadie. Estuve a punto, dos años seguidos, de firmar por Yamaha. Quizá alguien de dentro de Yamaha no dejaba que yo fichase. Me dolió porque yo quería ser compañero de 'Vale'. Quería aprender de él. Quizá su límite era que no era capaz de hacer vueltas rápidas por sí mismo. Era muy bueno usando una liebre, alguien al que coger. Si tuviera que decir un defecto de Valentino es que se creó enemigos sin necesidad".

En esta línea, Stoner explica así como por esa ambición de siempre competir y estar enfrentado contra alguien, surgió su última gran rivalidad, la que ha terminado rompiendo su relación con Marc Márquez, para quien era un ídolo: "En 2008 me convirtió en su enemigo y en 2015 lo hizo con Marc. Ese año, 'Vale', con sus conocimientos y velocidad, debería haber podido ganar sin necesidad de ningún otro extra".

Marc Márquez y Valentino Rossi en rueda de prensa EFE

Jorge Lorenzo secunda la opinión de Stoner y ofrece su punto de vista sobre una rivalidad que el propio Rossi creó: "Del amor al odio hay una línea muy fina. Es imposible ser amigo de tu máximo rival. No es que busque odiar a su rival, pero, al final, no te disgusta si se da esto. ¿2015? Argentina fue clave. Marc y él se tocaron y Marc se cayó. Eran amigos y, es mi versión, a Marc le fastidió que no fuera a preguntarle cómo estaba por la caída. En Assen, al tocarse y ganar Rossi cortando la chicane fue la última gota que colmó el vaso. Luego, Márquez no quería que Valentino ganara el Mundial".

Así es para algunos de sus máximos rivales Valentino Rossi. Un talento brillante que escondía un lado oscuro fruto de su ambición desmedida y de ese ego que muchos grandes campeones generan durante toda su trayectoria a partir de sus éxitos.

