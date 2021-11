Fernando Alonso, muy optimista en México: "A ver si podemos estar entre el octavo y el décimo"

Fernando Alonso está feliz y contento en México. Los resultados no están siendo muy positivos, pero aún así del piloto de Alpine confía en remontar y tener una buena carrera. Sabe que será una jornada larga y dura por las dificultades que plantea una pista con mucha suciedad y que debido a la altura del país hace que los monoplazas sufran especialmente.

Alonso no consiguió pasar de la Q1 por diferentes problemas. Solo pudo dar una buena vuelta, aunque se vio entorpecida por el accidente de Lance Stroll que terminó condenándole. Después diferentes inconvenientes hicieron que el asturiano no pudiera sacar su máximo potencial y que se quedara sin tiempo para remediar su pobre actuación.

Solo pudo obtener la 16ª plaza en la clasificación aunque las sanciones de su compañero Esteban Ocon, de Yuki Tsunonda, de Lando Norris y de George Russell le harán dar un gran salto hasta situarse en la duodécima posición. Todo lo contrario de lo que le sucedió en Austin, cuando al cambiar su motor tuvo que arrancar desde la cola de la parrilla.

🗣️ @alo_oficial explica qué pasó en la Q1: "Nunca di una vuelta perfecta, siempre hubo un problemilla aquí o allá"#MexicoDAZNF1 🇲🇽 #MexicoGP pic.twitter.com/Eo2j9LWcLr — DAZN España (@DAZN_ES) November 6, 2021

Así explicó a los micrófonos de DAZN cómo vivió esa primera parte de la clasificación en la que no puedo rendir como le hubiera gustado, lo que terminó traduciéndose en una jornada para olvidar: "La primera vuelta era muy buena cuando la bandera roja, me hubiese puesto con algo de margen. En la segunda intentona no di una vuelta perfecta, siempre tuve algún problemilla y esa es la razón por la que no estoy en la Q2. Hubiéramos podido hacer diferentes estrategias. Solo hicimos un intento e igual era demasiado optimista".

Alonso piensa en puntos

Sin embargo, a pesar de esta pequeña caída, las sanciones del sus compañeros de parrilla le harán tener una mejor posición de salida. Por ello, el asturiano confía en una posible remontada hasta estar peleando por los puntos. En Austin así hubiera sido de no haber tenido esa terrible guerra con los Alfa Romeo sin sanción para Raikkonen: "El domingo a intentar coger puntos, salí ultimo en Austin y pude acabar décimo. Mañana salimos el doce, a ver si podemos acabar entre el octavo y el décimo".

Alonso sabe que la de México será una batalla sin cuartel. Mientras todos están expectantes del papel que pueda jugar el piloto de casa, 'Checo' Pérez, en la lucha por el campeonato entre Verstappen y Hamilton, por detrás también habrá una guerra sin cuartel en la lucha por los puntos. Quien mejor sepa y pueda adaptarse al infierno que supone México, con condiciones anormalmente frías por la altitud, tendrá mucho ganado en una prueba que se les hará larga a los pilotos.

"Es una carrera dura, para la refrigeración también, estando en altura, el motor sufre y los frenos sufren. Tendremos que hacer una carrera limpia, con la elección del neumático libre. Va a ser una carrera larga, en Austin estuvimos para coger puntos, por qué no mañana".

[Más información: Bottas y Mercedes dan un golpe en México y se llevan la pole; Carlos Sainz sale 6º y Fernando Alonso 12º]

Sigue los temas que te interesan