Ralf Schumacher sale en defensa de Vettel: "Él no hace el ridículo, el que lo hace es su equipo"

El Mundial de Fórmula 1 ha entrado en su recta final. El desenlace que todos esperan es saber quién gane el título en este 2021. Max Verstappen y Lewis Hamilton son los grandes protagonistas de la parrilla, pero eso no impide que otros pilotos también se cuelen en la actualidad de este deporte.

De hecho, Sebastian Vettel ha copado muchas miradas este año. El piloto alemán no ha tenido una temporada sencilla y sobre todo en las últimas carreras está teniendo muchos problemas para entrar en la zona de puntos. Para el recuerdo su segundo puesto en Azerbaiyán y su quinta posición en el mítico Gran Premio de Mónaco.

Sin embargo, todo el camino no ha sido así. En Hungría estuvo a punto de entrar en el podio, pero acabó siendo descalificado por la FIA por no poder entregar la muestra de gasolina. Después de todo lo que le ha ido sucediendo, muchos le han criticado y ahora ha salido en su defensa Ralf Schumacher.

Ralf Schumacher Reuters

"Me resisto a pensar que Sebastian hace el ridículo, más bien es el equipo", ha comenzado diciendo el hermano de Michael Schumacher en la columna que escriba, de forma semana, en Sky Alemania. "El paquete no va en la dirección adecuada y no parece que se pueda desarrollar, aunque tienen una cooperación muy estrecha con Mercedes. Por supuesto, el hecho de que hayan fichado a mucho personal nuevo puede ser un obstáculo", ha agregado Ralf.

Predicción

El que fuera piloto de Fórmula 1 ha vaticinado, además, que las últimas carreras que quedan para el final del Mundial serán muy difíciles para Vettel: "No creo que vayamos a ver a Sebastian en el Top Ten con mucha frecuencia en este final de año, al menos que ocurran accidentes en la salida como en Budapest. Definitivamente están detrás de McLaren y Ferrari e incluso AlphaTauri está delante, así que será un final temporada duro para Vettel".

Vettel y la F1

Este mismo mes de octubre, el propio Sebastian Vettel hizo su propia predicción, en la que señaló que o se produce un importante cambio en el Gran Circo en materia medioambiental o la Fórmula 1 acabará desapareciendo: "Siento que vienen cambios, eso es algo bueno para la Fórmula 1, y también es algo vital. Pero si no vienen, creo que la Fórmula 1 desaparecerá. Y probablemente con razón. Estamos en una etapa en la que sabemos que hemos cometido errores y no tenemos tiempo para seguir cometiendo errores".

