Vettel: "Si no cambia, la Fórmula 1 desaparecerá... y con razón"

Sebastian Vettel ha hablado alto y claro sobre un tema que le preocupa, y mucho, y que está relacionado con la profesión que ama: el cuidado del medioambiente. El piloto alemán ha expresado que no le gusta por dónde está yendo la Fórmula 1, llegando a afirmar que si no hay cambios pronto, la sostenibilidad de este deporte será muy complicada.

El germano ha señalado que en el Gran Circo se debería apostar por motores más ecológicos y de combustibles sostenibles: "Creo que vivimos en una época en la que tenemos innovaciones y posibilidades de hacer que la Fórmula 1 también sea verde, y no perder nada del espectáculo, de la emoción, de la velocidad, del desafío, de la pasión".

En rueda de prensa, Vettel ha destacado que se deberían de encontrar soluciones con todo lo que mueve la industria de la F1: "En todo caso, tenemos tanta gente inteligente y poder de ingeniería que podríamos encontrar soluciones. Pero las regulaciones actuales, creo que son muy emocionantes, el motor es súper eficiente, pero es inútil".

El Aston Martin de Sebastian Vettel Reuters

Para el piloto alemán, o se producen cambios en la Fórmula 1 o este deporte acabará desapareciendo: "Por lo tanto, se puede argumentar, ¿cuál es la relevancia? Creo que hay ciertas cosas de las que la gente está hablando para el futuro del deporte en términos de regulaciones, que podrían pasar a cambios más relevantes"..

"Y siento que esos cambios vienen, eso es algo bueno para la Fórmula 1, y también es algo vital. Pero si no vienen, creo que la Fórmula 1 desaparecerá. Y probablemente con razón. Estamos en una etapa en la que sabemos que hemos cometido errores y no tenemos tiempo para seguir cometiendo errores", ha agregado.

Camino a la sostenibilidad

En cuanto a los combustibles, Sebastian Vettel ha dicho lo siguiente: "No soy un especialista en combustibles, pero soy más fanático de los combustibles sintéticos que de los biocombustibles. Con ellos, obviamente necesita obtener su carbono de algún lugar y creo que podría haber algunos problemas o complicaciones allí".

"Creo que definitivamente es correcto que la Fórmula 1 busque una forma de encontrar combustibles renovables o una fórmula para combustibles sintéticos", ha continuado el alemán. Vettel ha seguido con su tesis señalando que la F1 debería ser líder en novedades tecnológicas, acelerando así el uso de los combustibles sintéticos.

Sebastian Vettel, en rueda de prensa de la Fórmula 1 Reuters

"Ya puedes comprar ese combustible en el surtidor desde hace varios años, así que no es una novedad. No creo que coincida con el tipo de ambiciones que tiene la Fórmula 1 de ser un líder tecnológico. Así que reaccionemos", ha insistido el '5'. Siento que podríamos usar nuestros recursos, es decir, la inteligencia que tiene la Fórmula 1, con todas las personas inteligentes, los recursos, las instalaciones y también el dinero que la Fórmula 1 tiene para gastar", ha continuado para sentenciar afirmando que "la Fórmula 1 no es verde".

