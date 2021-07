Carlos Sainz: "Estoy muy contento con la clasificación, no podíamos poner los blandos"

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1, segunda prueba consecutiva en el Red Bull Ring después del Gran Premio de Estiria, no ha comenzado de la mejor manera para los pilotos españoles. Fernando Alonso tuvo un problema con Sebastian Vettel en su vuelta de la Q2 y Carlos Sainz se quedó fuera de la Q3 por tan solo unas centésimas respecto a George Russell. Finalmente, el alemán fue sancionado y Carlos Sainz saldrá décimo.

Al menos, los dos pilotos consiguieron situarse por delante de sus dos compañeros de equipo, lo que supone una pequeña victoria parcial en la clasificación. Habrá que ver qué sucede en la carrera, donde Alonso lo tendrá más fácil, ya que Sainz tendrá justo por detrás a Charles Leclerc.

El piloto madrileño ha analizado su actuación en la clasificación después de haber rozado el Top10, lo que hubiera supuesto un éxito bastante importante. El español sabía que el Ferrari, con sus problemas de degradación, tenía casi imposible utilizar las gomas blandas y por ello se lanzó al reto de entrar en la Q3 con los medios, algo que estuvo a punto de salir bien y que le permite tener mejores sensaciones que el fin de semana pasado. Así lo confirmó en los micrófonos de DAZN.

Carlos Sainz en el Gran Premio de Austria Reuters

"Nosotros, con los problemas de degradación que teníamos, sabíamos que no podíamos salir con el blando. Por ello, lo hemos apostado todo al medio y nos hemos quedado a seis milésimas. Casi nos sale la estrategia. Estoy contento, he hecho una clasificación muy fuerte, muy buena. En comparación con la de la semana pasada todo ha ido mejor".

"La lástima es que ya no tenemos un neumático medio nuevo, todos están usados. Me hubiese gustado tener uno nuevo, pero qué se le va a hacer. Ahora nos toca pensar a ver lo que podemos hacer con ese neumático medio y con el duro que nos queda".

Recuperando sensaciones

Sainz reconoció que han hecho algunos cambios respecto al SF21 del fin de semana pasado que han dado sus frutos: "Hemos cambiado un par de cosas que me han funcionado bien en la configuración, en mi estilo de pilotaje. En esta clasificación he podido ir mejor. Un segundo fin de semana en el mismo circuito te permite cambiar cosas para mejorar y dar un paso hacia delante. He ido rápido en la clasificación. Pasar el corte con un medio hubiera sido la guinda del pastel".

Carlos Sainz atiende a los medios en Austria Reuters

"Es un resultado duro, pero al menos hoy he estado mejor con el coche. He estado más cerca de Lando y de Gasly. Estoy contento con el progreso que he hecho. Sabemos que nuestro coche aquí no va tan bien en clasificación, pero vamos a volver más fuertes mañana".

"Estoy contento de haber mejorado esta semana. La semana pasada estaba a dos décimas de Charles, y esta ha ido todo mejor, por seis milésimas no me he llevado una gran alegría. Haber pasado el corte hubiese cambiado por completo nuestro sábado, si hubiera pasado el corte habría llegado al sexto o séptimo en Q3 con el blando".

[Más información: Fernando Alonso, muy cabreado en Austria: "El fin de semana se ha acabado para nosotros"]