Verstappen y Alonso se ven juntos en el mismo equipo

Las palabras de Fernando Alonso en 'El Transistor' esta misma semana afirmando que negoció con Red Bull para regresar a la Fórmula 1 han dado mucho que hablar y lo siguen haciendo. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, el español ha compartido sala con Max Verstappen y ambos han hablado sobre la posibilidad de compartir garaje en el futuro. Ninguno de los dos lo ha negado, aunque han puesto algunas objecciones.

"Puede suceder. Pero no en la Fórmula 1. Puede que en las Resistencia, en Le Mans", explicó el asturiano. Precisamente, Alonso habló en el diario AS hace unos días también sobre su futuro dejando claro que espera seguir en Alpine, mínimo, hasta 2024. Habrá que ver con qué fuerzas llega a esa etapa, pero el asturiano tiene la intención de volver a intentar sumar la 'Triple Corona' que se le quedó a medias con las 500 Millas de Indianápolis, así como el asalto al Dakar.

"Lo dije hace mucho tiempo. Ver a Fernando pilotar en una posición que no le corresponde… sería emocionante que fuera mi compañero. Pero hay muchas oportunidades fuera de la F1 y sería bonito", concretaba el neerlandés cuando recibía la misma pregunta. No cabe duda de que estos dos harían una gran pareja en alguna de esas competiciones en las que se compite por equipos. Cuantas marcas estarían dispuestas a poner todo el dinero posible para hacerlo real.

Fernando Alonso, durante la rueda de prensa REUTERS

En la rueda de prensa también se habló sobre la acción imprudente de Verstappen en Estiria. "Todo el mundo iba por la izquierda, yo iba por la derecha, pero no pasa nada, está todo bien, no lo volveré a hacer. ¿Puenting? ¿Un 'backflip' con el coche? ¿Puntos para la mejor celebración? Igual a la FIA le parece bien", apuntó el neerlandés. Alonso salió en su defensa: "Me gusta cuando puedes ser tú mismo, lo que hizo Verstappen fue bonito y los donuts de Abu Dhabi siempre gustan a los fans. La FIA debería vigilar más los track limits, soy el único piloto que estaba adelantando el otro día en la primera curva y los dos pilotos contra los que luchaba se saltaron los límites de la curva y salieron delante de mí".

La superstición

Fernando Alonso también ha descubierto cuál es su nueva superstición antes de los Grandes Premios. "Hice uno en Portimao porque el circuito era nuevo. Fue nuestro mejor fin de semana, sumamos puntos y fuimos competitivos. No lo hice en Barcelona ni Mónaco, no sumé puntos, así que volvimos a hacerlo en Bakú, que fui sexto. A partir de ese momento he dado siempre el paseo y he sumado puntos los domingos. En este momento es una superstición", desveló el asturiano. No cabe duda que los famosos paseos van a ser la comidilla de los próximos grandes premios. El español ya ha dado con la clave de la temporada, y no está en el coche.

