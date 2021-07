10 de 10

Alan Permane, director deportivo de Alpine, se alegró de escuchar esas palabras de Fernando Alonso durante la clasificación del Gran Premio de Estiria que sonaron en todas las casas: "Precioso, he disfrutado, no importa la posición". "Le dije después a Fernando que no subestime lo que significa un mensaje de radio que se emite públicamente. Ese mensaje se emite y todos lo escuchan en Enstone y Viry, y eso hace que sus semanas de trabajo merezcan la pena porque su piloto está muy feliz, y les motiva", expuso el hombre fuerte de la marca francesa.