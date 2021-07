Mbappé, otro paso más cerca del Real Madrid: el movimiento que lo esclarece todo

Kylian Mbappé dijo que iba a aclarar su futuro tras la Eurocopa y eso es lo que ha hecho. El futbolista francés es uno de los principales focos de este deporte y tiene al mundo entero pendiente de su decisión. Sin renovar con el Paris Saint-Germain, se espera un movimiento que cambie completamente el panorama futbolístico mundial. El Real Madrid será el club sobre el que se centren todas las miradas a partir de ahora para hacerse con los servicios del galo.

Tal y como informa este jueves L'Equipe, el jugador ya ha comunicado al club que no tiene intención de renovar su contrato y que esperará a 2022 para cumplir con su actual vinculación. No ha sido una declaración pública, si no la información de un medio de prestigio del país en el que juega y en el que nació. Si bien es cierto que siempre se suelen tener más encuentra las informaciones de Le Parisien, no cabe duda de que es un auténtico mazazo para la afición parisina. RTL también ha explicado lo mismo en la mañana de este jueves.

El Real Madrid, equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios y el lugar en el que siempre ha deseado jugar el francés, también conoce esta intención y se pone en una nueva situación para afrontar esta contratación. Desde el minuto uno de las tres primeras opciones para llegar al club blanco, ambas partes sabían que sus caminos se iban a cruzar. Cuando explotó prefirió seguir en Francia y triunfar en la ciudad que le vio nacer, pero eso no ha terminado de suceder y el delantero quiere más.

Kylian Mbappé, durante un partido con el PSG REUTERS

No ha sido una declaración pública, pero sí es una declaración de intenciones; con estas palabras queda claro que el delantero galo quiere jugar en el Real Madrid. Aunque hay varios clubes que podrían afrontar la operación, como el Liverpool, la realidad es que su vínculo con el equipo español es más fuerte que por cualquier otro. Mbappé ha movido ficha en el tablero de la partida de ajedrez que ha empezado con Nasser Al-Khelaïfi y ahora hay dos opciones encima de la mesa, pero el catarí podría sacarse un as de la manga.

Vía 2021

El Real Madrid confía en que el jugador todavía pueda llegar este verano. Después de cerrar la incorporación de David Alaba, el club blanco trabaja en la llegada de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu en el mercado de fichajes que está en curso. Esta situación parece beneficiar a los merengues ya que, en el peor de los casos, podría llegar la próxima temporada gratis. Pero un año es muy largo y tras la experiencia de Sergio Ramos todos quieren hacerlo cuanto antes.

Aunque Mbappé haya avisado de que terminará su contrato, el PSG tendrá que decidir si le deja salir libre o si saca rédito por su jugador estrella. El jugador podría recibir una suculenta prima de fichaje si sucede lo primero, pero los parisinos saben que están en una posición para negociar por él, recibir una suma de dinero y mejorar su situación con respecto al 'Fair Play Financiero', un sistema que parece no existir para este club que ya ha fichado a Wijnaldum y que va a cerrar las llegadas de Donnarumma y Achraf.

Mbappé se retira del campo tras la derrota de Francia ante Suiza Reuters

Aunque desde París se ve como una oportunidad para que se le convenza en esta última temporada, desde Madrid se ve como una medida de presión. La pelota está sobre el tejado del conjunto francés y tendrán que decidir si prefieren que pase un año vagando con el futuro decidido fuera del país galo. Ni el fichaje de su hermano Ethan ha cambiado sus intenciones.

Vía 2022

Era la más factible en el pasado y lo sigue siendo en el presente. Aunque el Real Madrid tiene capacidad para afrontar la operación, económicamente sería más apropiado esperar una temporada más para que llegue gratis simplemente poniendo encima de la mesa una prima de fichaje y su salario. Todo el mundo habla de que lo primero será la cifra más importante que se ha visto en toda la historia del fútbol.

Kylian Mbappé, durante un entrenamiento con Francia REUTERS

También ayudaría a liberar algunos contratos altos que todavía siguen vinculados a la entidad merengue y crear aún más espacio para el gran contrato que firmará Mbappé si finalmente se cumple su sueño de jugar con la camiseta del Real Madrid.

