Turno para Varane: el francés debe mover ficha para renovar o salir del Real Madrid

La Eurocopa ya ha acabado para un Raphaël Varane que fue innegociable para Didier Deschamps en el centro de la defensa de la selección de Francia. Pero Les Bleus cayeron contra todo pronóstico en la ronda de octavos de final ante Suiza, en una tanda de penaltis que será recordada durante mucho tiempo.

La decepción ha sido muy grande y desde el país vecino no han hecho otra que cosa que ir señalando a jugadores y al propio Deschamps. Ahora ha llegado el momento de pasar página, tomarse unos días de vacaciones y regresar con fuerzas renovadas a sus respectivos clubes.

Aunque no todos tienen definido dónde continuarán sus carreras en la 2020/2021. Si está claro que, por ejemplo, Karim Benzema continuará defendiendo la elástica madridista; más dudas hay con el futuro de Kylian Mbappé, quien termina contrato en 2022, se ha negado a renovar con el PSG y suena como posible fichaje del Real Madrid.

Varane y Mbappé, con Francia Reuters

En una situación similar a la de Mbappé se encuentra, precisamente Varane. Volviendo a la situación del central galo, después de acabar su participación en la Euro 2020 llega el momento de resolver su futuro. Un futuro con el que se viene especulando a lo largo del último año.

Su contrato con el Real Madrid acaba dentro de un año, esto es en junio de 2022, y en la casa blanca no están dispuestos a que se repite un caso como el de Sergio Ramos, sobre todo porque el galo puede dejar una cantidad importante de dinero en las arcas merengues.

Dos opciones, una decisión

En el Real Madrid le han ofrecido la renovación, pero esta oferta todavía no ha sido aceptada por el defensa francés, quien ya desde hace tiempo sueña con nuevos desafíos. Se ha hablado de la posibilidad de un regreso a su país para formar parte del Paris Saint-Germain, club con el que también se ha vinculado a Ramos.

Aunque no es esta vía la que más ha sonado, sino que la alternativa del Manchester United ha ido ganando enteros con el paso de las semanas y los meses. Porque este culebrón no es nuevo, ya viene de lejos. Y también esa opción de aterrizar en Old Trafford, donde le tienen en agenda desde hace años.

Raphael Varane, durante un partido con el Real Madrid

Desde Inglaterra han señalado que el sueldo de Raphaël Varane podría haber echado para atrás a los diablos rojos, ya que lo que presuntamente pediría el francés rompería del todo el ecosistema salarial del United. Y en medio de los rumores llegó un esperado guiño el día que se cumplían diez años de su fichaje por el Real Madrid.

El defensa presumió de madridismo en este particular aniversario: "10 años como madridista". Guiño al que respondió el club en Instagram: "Su debut oficial llegó el 21 de septiembre de ese año contra el Racing y desde entonces ha ido convirtiéndose en un jugador indiscutible de la plantilla, es uno de los capitanes y ha sido pieza fundamental en el Real Madrid de las 4 Copas de Europa en 5 años".

Varane debe decidir qué hacer con su futuro: seguir siendo un líder en la defensa madridista y poder ver aumentado su palmarés haciendo historia en el club más laureado de todos los tiempos o aceptar un reto lejos del Santiago Bernabéu. Cambiar el Real Madrid por un Manchester United que no es ni la sombra de lo que fue hace diez años parece una locura, pero en el fútbol, como en la vida, nunca se sabe...

[Más información - El salario de Varane, clave en su futuro: el United duda tras conocer la cifra]