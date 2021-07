Sergio Ramos desaparece de la web del Real Madrid

Ya es historia. Lo último que quedaba de Sergio Ramos en el Real Madrid era su presencia en la plantilla del primer equipo cuando se accedía hasta esta sección desde la página web del club blanco. Pero ya no. Ni rastro del defensa, que desde que se fue Iker Casillas se convirtió en el portador del brazalete de capitán.

Han pasado y algunas semanas desde que se produjo el anuncio del adiós y el posterior acto de despedida del Real Madrid al que había sido su capitán en los últimos años. Pero todavía con contrato en vigor, el jugador de Camas había seguido saliendo en la web del club.

Esto ha cambiado al dar las 00:00 horas de este 1 de julio. Y es que el contrato del futbolista con la entidad madridista vencía, precisamente, el 30 de junio de 2021. En el momento en el que han dado las doce, en la página web del Real Madrid se cambió todo el plantel.

Porque no solo Sergio Ramos es el cambio, aunque sí el más llamativo. El propio futbolista había cambiado sus perfiles en las redes sociales este miércoles, eliminando cualquier mención que hiciese referencia a su persona como jugador del conjunto merengue. Esto ya es cosa del pasado.

Adiós a Sergio Ramos y bienvenidos de nuevo a los Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Martin Odegaard, Brahim Díaz, Luka Jovic y Takefusa Kubo. Regresan los cedidos, bueno, aquellos cuyo préstamo finalizaba este mes de junio. Pero no todos ellos seguirán en el equipo blanco la próxima temporada.

Toma de decisiones

Carlo Ancelotti debe decidir quién sí y quién no. Ya se habla de que Brahim volverá al Milan, mientras que Odegaard parece tener plaza fija en la plantilla madridista para la 2021/2022. El que seguro no vestirá la elástica merengue el curso que viene es un Take Kubo que tampoco ha tenido mucho suerta la campaña anterior en sus cesiones.

En cuanto a Jovic, el delantero tiene varios pretendientes, pero Ancelotti debe estudiar los jugadores que tiene, si puede llegar finalmente Mbappé y si hay sitio para un '9' puro como él, además de Benzema, que es un fijo, ya que Mariano no entra en los planes (un año más).

Otro nombre es el de Vallejo. El central maño acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio después de haber sido convocado por Luis de la Fuente. El futbolista ya ha dejado claro que sigue queriendo triunfar en el Santiago Bernabéu y su futuro puede depender de Varane.

