El once de 233 millones que sale gratis desde hoy: llegan los jugadores libres al mercado

El once de 233 millones que sale gratis desde hoy

Adiós junio, hola julio. Eso quiere decir que la temporada, contractualmente hablando, ha terminado oficialmente y con ella son muchos los contratos que llegan a su fin. Desde el inicio de la pandemia la duración de los contratos han cobrado mayor importancia, por aquello de la crisis de los clubes, y ahora hay más futbolistas que quedan libres en comparación a lo que ocurría años atrás.

Este verano se refleja en la nómina de jugadores que desde este jueves ya no tienen contrato con ningún club y son libres de irse a donde quieran. Hay nombres importantes: dos pesos pesados, alguna que otra estrella del futuro y futbolistas más que interesantes que pueden reforzar a coste cero a los equipos que les 'pesquen'.

EL ESPAÑOL ha elaborado un once ideal con los jugadores más destacados en cada posición que quedan libres. Son once futbolistas que suman, según el portal especializado Transfermarkt, un valor total de 233 millones de euros. Lo nunca visto. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su futuro?

Futbolistas libres

Partiendo por la portería se encuentra el segundo jugador más caro del equipo y uno de los que, a priori, más claro tiene su futuro. Se trata de Gianluigi Donnarumma, hasta este miércoles futbolista del Milan y que incluso este mismo 1 de julio se podría hacer oficial su fichaje por su nuevo club: el PSG. El meta italiano, con un valor de mercado de 60 millones de euros, ya ha pasado los exámenes médicos. Como alternativas, hay dos porteros que tienen algo en común: el Sevilla. Uno que llega, Dmitrovic, y otro que se va, Vaclik. Los lo hacen acabando sus respectivos contratos.

El destino de Ramos

Para la defensa hay tres centrales que salen de tres de las grandes ligas de Europa. El más importante es Sergio Ramos, que tras 16 años en el Real Madrid se ha despedido del club y busca destino. El favorito es el PSG, pero no hay nada hecho. Está rodeado por otro veterano como es Jerome Boateng, que se va del Bayern, y un jugador de los que no sobran en ninguna plantilla, Nikola Maksimovic, ya ex del Nápoles.

Con tres centrales hacen falta dos carrileros y esos son dos que a algunos no sonarán, pero que en sus ligas llaman la atención de varios clubes. Se trata de Hysaj, otro ex del Nápoles, y Schlupp, ex del Crystal Palace. Por uno ya ha preguntado la Lazio y por el otro el Southampton, por lo que sacarlos de sus respectivas ligas será difícil.

Paulinho, viejo conocido

En el centro del campo aparece un viejo conocido de La Liga y que, incluso, ha sido relacionado estos días con el Atlético de Madrid. Es Paulinho, que jugó en el Barça y ha pasado por la liga china. Ahora quiere volver a Europa y su destino más probable es Turquía, el Galatasaray en concreto. Le acompaña Lundstram, de lo poco salvable del Sheffield descendido y que seguirá teniendo hueco en la Premier.

Y en la delantera es donde aparece la gran bomba, pero antes hay que hablar de los dos que le acompañan. Ambos juegan en el fútbol sudamericano. Uno quiere volver a Europa y el otro se estrenará en el Viejo Continente. El primero es Santos Borré, por el que ha tomado ventaja el Eintracht Frankfurt como relevo de Andre Silva. El segundo es Marcos Paulo, de 20 años, que si se cumple lo esperado le veremos en La Liga a las órdenes de Simeone en el Atlético.

Messi es libre

Por último, la joya de la corona. Su valor, por la edad, ha ido bajando hasta los 80 millones y está ya lejos de los más caros del mercado, pero es quien es y eso no cambiará ni con el paso del tiempo. Se trata, como no, de Leo Messi. El argentino está por primera vez sin contrato y eso ya es noticia. Todo apunta a que renovará con el Barça, pero después de todo el lío del último año nadie se lo quiere creer hasta que sea una realidad.

[Más información - Turno para Varane: el francés debe mover ficha para renovar o salir del Real Madrid]