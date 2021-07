La negligencia del Barça: siguen vendiendo la camiseta de Messi sin que sea su jugador

El FC Barcelona ha dicho adiós, al menos de forma momentánea, a Leo Messi este jueves. Ya es 1 de julio de 2021 y el contrato del mejor jugador de la historia de este club -y probablemente de todos los tiempos- ha finalizado. Joan Laporta no ha conseguido renovarlo y tendrá que 'ficharlo'. Se siguen estudiando las fórmulas y no todas valen, ni para el club ni para el jugador. Aunque este final de la vinculación entre las dos partes también tenía otras consecuencias.

El Barça no puede utilizar la imagen de Messi sin que este tenga contrato, pero, cualquiera que entre a la página web del club, puede seguir vendiendo su camiseta. Si en el caso del Real Madrid, la imagen de Sergio Ramos desaparecía por completo esta noche, en la del Barça no ha sido así. En la página web del club azulgrana se sigue pudiendo comprar la camiseta del argentino con su tradicional '10'. Aunque no sale su cara, sí sale su nombre.

El Barça sí que tiene derecho a vender la camiseta de Messi de temporadas pasadas, ya que estaba bajo contrato y la vinculación estaba bajo firma. Pero ahora mismo no. También se puede utilizar su imagen en la página web, mostrar los vídeos de los goles que ha marcado, los títulos que ha ganado, pero no tener referencias con el futuro de la entidad ya que no pertenece al equipo de la Ciudad Condal. Tendrán que buscar una fórmula para justificar esto ya que es una negligencia.

La web del Barça el día 1 de julio vendiendo la camiseta de Leo Messi

Mientras tanto, Leo Messi sigue concentrado con su selección en la Copa América. Argentina está en la siguiente fase del torneo y jugará las rondas eliminatorias desde este fin de semana. No se esperan movimientos sobre su futuro hasta que no acabe el torneo. Es agente libre y,por ejemplo, ya no tiene seguro médico con el Barça. Si se lesiona durante este campeonato que está disputando, AFE tendría que hacerse responsable del tratamiento.

El caso Ramos

Todavía con contrato en vigor, aunque hace semanas que anunció su salida, el jugador de Camas había seguido saliendo en la web del club. Esto ha cambiado al dar las 00:00 horas de este 1 de julio. Y es que el contrato del futbolista con la entidad madridista vencía, precisamente, el 30 de junio de 2021. En el momento en el que han dado las doce, en la página web del Real Madrid se cambió todo el plantel. También desaparecía su nombre a la hora de comprar la camiseta de la próxima campaña, aunque hasta ahora se podía hacer.

La página web del Real Madrid donde no se puede comprar la camiseta de Sergio Ramos de la próxima temporada

Los merengues, que siguen vendiendo la camiseta de la última temporada, mantienen algunas imágenes del capitán que levantó las últimas tres Champions League. Por el momento, tampoco se pueden comprar las camisetas de algunos jugadores que regresan de cesión como Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Martin Odegaard, Brahim Díaz, Luka Jovic y Takefusa Kubo. No todos ellos seguirán en el equipo blanco la próxima temporada y hasta que no se aclaren sus futuros no aparecerán.

