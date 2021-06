La 'limpia' del Barça en 48 horas: Laporta acelera las salidas a la espera de Messi

El Barça de Laporta ha acelerado su 'operación salida' en los últimos días. El conjunto catalán sabía que tenía que hacer una pequeña renovación en el vestuario, poniendo fin a los contratos de jugadores apenas requeridos por Koeman y haciendo hueco para Leo Messi, que aunque sigue sin renovar apunta a ampliar su contrato. Para ello, y tras las advertencias de La Liga, es necesario ganar espacio salarial y sanear las cuentas.

Y es que el mensaje de Javier Tebas, presidente de la patronal, fue muy claro: "Para que puedan inscribir a Messi tendrá que haber reducciones de salarios. Conocen las normas, por cada 100 que se ahorren pueden incorporar 25, tendrán que intentar que todos los fichajes que están anunciando estén en esa norma".

Por el momento, en las últimas 48 horas ya se han producido tres salidas que no pasarán factura alguna a la planificación de Ronald Koeman por su baja influencia en el equipo. La más importante en términos económicos es la de Todibo. El jugador salió cedido a mitad de la temporada pasada al Niza y el club francés ha quedado contento con sus servicios. Teniendo en cuenta que con el Barcelona apenas había disputado partidos desde su fichaje en 2019, los 8,5 millones recibidos en forma de traspaso, los 7 que puede obtener en variables y el porcentaje reservado de cara a una posible venta futura, la operación ha acabado siendo redonda para Laporta.

Todibo, con el Barcelona Reuters

No es la única que generará ingresos en las arcas culés, pues también se ha hecho oficial la salida de Konrad por tres millones de euros. El joven de 19 años, también con poco peso en las rotaciones de Koeman, ha firmado por el Marsella. En este caso los azulgranas han repetido la fórmula de quedarse con un porcentaje de un futuro traspaso.

Otro de los que ha certificado su adiós en los últimos dos días ha sido Matheus Fernandes, cuya participación la última temporada se redujo a 19 minutos disputados en un mismo partido. El brasileño tenía contrato hasta 2025, pero apenas ha podido alargar su estancia en el conjunto catalán. Fichado en 2020 por cerca de 10 millones de euros, salió cedido al Valladolid y ahora tendrá vía libre para encontrar equipo.

Estos, sin embargo, no son los únicos movimientos que ha realizado o espera realizar Laporta. Hace unas semanas se confirmó que Miranda no continuaría. El joven podrá fichar gratis por el Betis y, además, tendrá que recibir algo más de medio millón de euros de indemnización por no haberse prorrogado su contrato como culé hasta 2023, según publicó Mundo Deportivo.

Todo por Messi

El delantero argentino continúa concentrado con su selección en la Copa América. Todo mientras en Barcelona se fijan en el reloj para comprobar cuánto tiempo falta para que quede libre. Desde el conjunto catalán trasladan confianza en que siga y justifican la demora en las gestiones que se están llevando para cumplir todas las reglas de gasto. Algo que estas salidas confirmadas, más las que se pueden producir, facilitarán.

