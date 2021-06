Verstappen sigue en racha y vence en Austria; Carlos Sainz acaba sexto y Fernando Alonso noveno

Triunfo espectacular de Max Verstappen que supone la cuarta victoria consecutiva de Red Bull sobre Mercedes. El piloto neerlandés amplía así su renta como líder del campeonato del mundo tras llevarse un nuevo éxito del Gran Premio de Estiria después de haber dominado en todo el fin de semana con mucha autoridad.

Para Mercedes, dentro de lo que cabe no fue una mala carrera ya que Hamilton consiguió ser segundo además de sumar el punto de la vuelta rápida. Bottas terminó por delante de Pérez y fue tercero, sumando dos balas plateadas en el podio. En el capítulo de los españoles, remontada heroica de Carlos Sainz que salió duodécimo y terminó sexto, mientras que Fernando Alonso solo pudo ser noveno.

No fue la carrera más emocionante de la temporada, pero eso no le importó a un Max Verstappen que hizo un trabajo sensacional y muy serio desde la primera vuelta hasta la última, con un gran ritmo y sin pasar apuros por la persecución de un Hamilton que no pudo presentar batalla. Quien tampoco se presentó fue la lluvia, amenazando durante todo el fin de semana y que no se dejó ver en ningún momento.

V DE VICTORIA

V DE VOY A POR TODAS

V DE VERSTAPPEN



Celebrando con su equipo. Firmando el asfalto. Tremendo.#AustriaDAZNF1 pic.twitter.com/QrBxf1Lotr — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2021

La salida de 'Mad Max' no fue la mejor, pero le sirvió para aguantar la posición antes de la primera curva. Quien sí salió muy bien fue, una vez más, Fernando Alonso, aunque después de la primera curva se le notó algo falto de velocidad para aguantar el pulso con Stroll. Ambos ganaron las posiciones de Gasly y Leclerc que se tocaron en los primeros metros. El galo tuvo que abandonar al destrozar su fondo plano tras un pinchazo.

Otros que tuvieron éxitos en la salida fueron Ricciardo y Russell, que se metieron de lleno en la batalla por los puntos mientras Carlos Sainz peleaba con Sebastian Vettel. Pasados los primeros metros de emoción, la situación se estabilizó bastante y la batalla se trasladó a la parte delantera.

Allí, Lando Norris empezó a registrar una cierta falta de potencia de la que se aprovecharon primero 'Checo' Pérez y después Valtteri Bottas para adelantarle. Estos problemas en el McLaren también afectaron durante un tramo de la prueba a Ricciardo, aunque ambos consiguieron recuperarse modificando su mapa motor.

El baile de las paradas se retrasó hasta la vuelta 27 debido a la poca degradación generalizada que sufrieron los neumáticos de la mayoría de los pilotos. Quien abrió la fiesta fue George Russell, que tuvo una parada malísima al tener que recargar el sistema de presión de sus válvulas, lo que unos minutos después le obligaría a abandonar. Mala parada también para Pérez que perdió su posición con Bottas tras una gran maniobra de Mercedes. Unos problemas a la hora de extraer el neumático trasero derecho del mexicano condenaron sus opciones de podio y propiciaron el overcut del finlandés.

Puntos para los españoles

Fernando Alonso intentó ganar la posición a Lance Stroll en su batalla con el canadiense, pero le faltaron unos metros para tener éxito en su propósito. No fue una buena carrera para el asturiano con un Alpine que no transmitió unas sensaciones muy positivas. Ni frío ni calor para los franceses que concluyeron el día con solo dos puntos en su casillero.

En cambio, quien sí hizo una maniobra excepcional después de haber tenido una mala posición de salida fue Carlos Sainz. El madrileño, que rodaba con neumáticos medios en lugar de con blandos al tener libertad de elección, pudo alargar muchísimo su parada y cuando salió a pista lo hizo en séptima posición, justo por delante de Alonso. Además, en pocas vueltas consiguió adelantar a Stroll para situarse sexto.

Algo parecido hizo su compañero Charles Leclerc, que tras poner duros en la primera vuelta después de su toque con Gasly volvió a salir en una posición ventajosa tras su segunda parada. Los dos terminaron por delante del piloto de Aston Martin en sexta y séptima posición en una carrera que no pasará a la historia como la emocionante. La prueba concluyó con la batalla ente Bottas y Pérez por el tercer cajón del podio que cayó del lado de Mercedes.

