Las opciones de Madrid para tener GP de Fórmula 1: el proyecto de Morata y los millones a pagar

El futuro de la Fórmula 1 podría estar en Madrid. La capital española no cuenta con ninguna presencia en las dos principales competiciones del mundo del motor. Mientras pilotos madrileños como Carlos Sainz destacan en Fórmula 1, y jóvenes como Raúl Fernández en Moto2, la capital se queda sin poder organizar ninguna carrera de élite. Algo que, en lo que va de 2021, ya se ha intentado cambiar en dos ocasiones con la presentación de diferentes proyectos para construir un circuito de referencia.

Sin embargo, en ambos casos todo está en fase embrionaria y parece, a estas alturas, casi imposible lograrlo. La primera vez que se habló de Madrid como posible sede de un Gran Premio de Fórmula 1 fue el pasado mes de febrero al hacerse público el proyecto en Morata de Tajuña. Pero la segunda ha ido a mayores con el mismo Martínez-Almeida, alcalde de la capital, desvelando la posibilidad de que Madrid tenga un circuito de alto rendimiento ante las dudas del futuro de Barcelona.

Esta idea parece más factible, aunque igual de complicada. Almeida confirmó que "es cierto" que se está estudiando esa posibilidad, aunque recalcando que está en una fase muy "preliminar" y teniendo en cuenta que la negociación es "muy difícil". Madrid celebraría este tipo de carreras en Ifema, asemejándose al estilo del Gran Premio de Mónaco.

Recinto de IFEMA

Pese a que "no se puede decir en este momento que vaya a haber Fórmula 1 en Madrid", el alcalde no renuncia a ningún "gran proyecto". Y ya hace un tiempo, en una entrevista para EL ESPAÑOL, el entonces viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez, dejó la puerta abierta: "No descartamos a priori nada. Siempre estamos receptivos a cualquier propuesta del sector".

La posición de Madrid, sin embargo, es muy diferente a la confesada por la dirección de Ifema. "A fecha de hoy, Ifema Madrid no está trabajando en absoluto en ese proyecto. No ha habido ningún contacto", explicaron a Efe fuentes de la organización ferial en el mismo día que Almeida dejaba la puerta abierta. En conclusión, Madrid no tiene opciones a corto plazo de lograr un GP. Pero, en caso de hacerlo para el futuro, ya hay un proyecto que quiere competir y muchos otros países invirtiendo millones.

Morata de Tajuña

16 de febrero de 2021. Morata de Tajuña, un pueblo de la Comunidad de Madrid, daba la sorpresa. Se hacía oficial un acuerdo para construir un circuito de más de 4,5 kilómetros de trazado y con aspiración a albergar un Gran Premio del mundo del motor. Algo diferente al Jarama y que contaba con una inversión de 12 millones de euros. El simple hecho de fijarse como objetivo un acuerdo con Liberty Media, empresa que gestiona la Fórmula 1, ya era de por sí llamativo.

La idea del circuito de Morata de Tajuña, que daría trabajo a miles de personas en caso de celebrarse campeonatos de primer nivel, no es otra que funcionar 280 días al año y colaborar con el Jarama cuando sea necesario, pero siempre soñando con la Fórmula 1. "Nos interesaba mucho el proyecto por lo que significa, por el futuro económico que puede dar a Morata y a toda la zona sureste de la Comunidad", llegó a explicar su alcalde a este periódico.

"Con el tiempo vendrá, es la ilusión que tenemos todos. Madrid es muy atractivo para celebrar un GP, es la capital de España", espetó el alcalde Ángel Sánchez a la pregunta de las dificultades para que el proyecto de Morata -como se conoce al pueblo coloquialmente- albergara una carrera de esas características. Ahora, tras esa idea lanzada sobre Ifema, ya no son los únicos.

Pelea por un GP

Para albergar un Gran Premio de Fórmula 1, más allá de tener unas instalaciones acordes al campeonato del automovilismo, hay que tener dinero. Y mucho, pues el canon impuesto por Liberty Media suele ir a mayores en plena oleada de nuevos circuitos en el calendario. Por poner un ejemplo, el GP de Cataluña ha llegado a superar los 20 millones de pago en concepto de canon. Otros circuitos se han ido a los 60 millones de euros.

Es justo eso lo que dificulta que Cataluña continúe con un Gran Premio. Ya en otras ocasiones se pidió rebajar el canon, pero en tiempos de crisis y con otras organizaciones abriéndose paso en la Fórmula 1, no parece sencillo alcanzar un acuerdo. El contrato acaba esta temporada y la gran duda es si en 2022 Barcelona seguirá viendo a los coches más veloces correr en su pista tras el acuerdo in extremis de la última ocasión.

Carlos Sainz tomando una curva en el GP de Mónaco Reuters

Además, hay que tener en cuenta la situación del mercado. Países como Arabia Saudí vienen apostando fuerte por la Fórmula 1 y no van a reparar en gastos para convertirse en los nuevos reyes de la competición. Su nuevo circuito presentado recientemente, sin ir más lejos, reflejaba la gran inversión que están dispuestos a hacer. Y otras organizaciones como la de Miami han logrado colarse en el próximo calendario de la Fórmula 1.

Por si fuera poco, ejemplo de esas ganas de estar entre los circuitos escogidos son las constantes innovaciones. El circuito de Mónaco, una de las referencias, estudia realizar cambios en su trazado para ganar mayor espectáculo. Otros como Abu Dabi ya lo han hecho pensando en generar más atractivo entre los espectadores, primando los adelantamientos y las imágenes destacadas.

Sin dinero, aunque sea en tiempos de pandemia, no hay opción de un GP de Fórmula 1. Y, aunque lo haya, se necesita un largo trabajo hasta conseguir convencer a Liberty Media. La mezcla de ambas, y a la espera de cómo evolucione el mercado tras la crisis de la Covid-19, darán la respuesta de si Madrid será un GP tarde o temprano.

