Fernando Alonso: "Mi gran limitación es calentar los neumáticos, especialmente los sábados"

Fernando Alonso regresa a Bakú después de más de dos años. Allí se encontrará con un circuito en el que dejó una de sus últimas exhibiciones a los mandos de un McLaren lento y destartalado que sobrevivió a una carrera llena de incidentes y sorpresas. Aquel día firmó un séptimo puesto que para este domingo sería un exitazo, a pesar de que por aquel entonces, el monoplaza de los de Woking era uno de los más lentos de la parrilla.

Tras el fiasco de Mónaco donde se espera un paso hacia delante de Alpine, Fernando Alonso llega con ánimos renovados y con muchas esperanzas de darle la vuelta a la situación actual tanto del equipo como a la suya propia. Cierto es que el rendimiento de Esteban Ocon ha sido mejor hasta el momento, pero se encuentran lejos de quienes deberían ser sus rivales, Ferrari y McLaren.

Ahora, en Bakú, un circuito que tiene alguna similitud con Mónaco, pero que no es ni mucho menos igual ya que la velocidad es superior y tiene zonas donde se puede adelantar con relativa facilidad, tanto Fernando como Ocon esperan ofrecer un resultado diferente y, sobre todo, estar en los puntos.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 Reuters

El asturiano recuerda Bakún con buenas sensaciones: "Este lugar es especial por cómo influyen los coches de seguridad y entonces tuve suerte, porque en la primera vuelta había tenido dos pinchazos, un enorme daño en el fondo plano y no sabíamos si tendríamos que abandonar".

Además, celebra que sea un trazado donde puede haber lugar para las batallas y los adelantamientos: "Aquí puede pasar cualquier cosa más allá de la pole. Será por la combinación de la recta, larga, que abre la posibilidad para adelantar, y porque la velocidad es muy diferente".

Los puntos de mejora

Sin embargo, no esconde que aún se siente con limitaciones y tiene muy claras donde están: "Hay varias cosas en las que tenemos que seguir trabajando, una es la preparación de los neumáticos, especialmente los sábados. Estoy más o menos satisfecho con los domingos, dos carreras en los puntos y muy cerca de los puntos cuando no los he logrado".

Fernando Alonso en Mónaco Reuters

"Mi principal limitación es encender los neumáticos, pero es cuestión de tiempo que se pongan las cosas en su sitio y en ese sentido no estoy muy preocupado. Y por la felicidad de volver, es mejor de lo que esperaba. Disfruto mucho cuando piloto en cada fin de semana, lo echo de menos cuando no hay carrera, ahora viene un triplete en Francia y Austria que disfrutaré".

Alonso, que salió a la rueda de prensa oficial junto a George Russell, habló sobre la importancia de ser piloto de Fórmula 1: "Es un deporte diferente, completamente diferente. Todo lo que haces ahora, cuando tienes un paquete que no ganará el Mundial, es, en realidad, prepararte para cuando te llegue ese momento, mejorar cada día las debilidades del coche y de tu pilotaje, los procedimientos de salida, los pit-stop... todos los detalles de un fin de semana que deberán estar resueltos el día que tienes un coche ganador. Un coche ganador es la magia de este deporte, pero hasta que llega ese día es sólo puedes preparartepara ese momento".

