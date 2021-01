La piloto Sharni Lee Pinford se retira denunciando machismo

Sharni Pinfold puso fin a sus 25 años a su carrera profesional en el mundo del motociclismo. Son muchos los pilotos que intentan hacerse un hueco entre los más importantes y se quedan en el camino, pero esta australiana se ha encontrado alguna traba de más. En su cuenta de Facebook dio los motivos por los que tomaba esta decisión y es que el mero hecho de ser mujer ha sido una carga en muchas situaciones que ha afrontado durante su corta estancia en las carreras.

No se trata de las lesiones que ha podido sufrir, ni de que la mala suerte se haya cebado con ella para tener oportunidades importantes. De hecho, llegó a participar en el campeonato británico de Moto3 en dos campañas siendo en una undécima y otra duodécima, en 2018 y 2019. En 2020, hasta saltó al Mundial de Supersport 300. Parecía que su carrera estaba comenzando a tener la importancia suficiente como para aspirar a cotas más altas, pero todo se ha truncado este último año.

Para Pinford había algo más que le frenaba. Las principales razones de su decisión que resume en este post son la valoración de la mujer en el deporte y los muchos comentarios sexistas que le llegan constantemente: "La mayoría de los desafíos a los que me he enfrentado, se han basado en la falta de respeto y trato despectivo de las mujeres. Cosas que sé que nunca habría tenido que experimentar o estar expuesto si hubiera sido un hombre".

No señala una experiencia concreta, pero sí todo lo que ha provocado que tomase la decisión de dejarlo. "Llega un punto en el que dices basta, y siento que he llegado a ese punto. Siento que ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o que me traten de esta manera. Esto me entristece profundamente. Me entristece profundamente mirar los desafíos de mi propio viaje, y reconocer el hecho de que las mujeres dedican sus vidas a perseguir sus sueños están siendo expuestas a esto y están siendo tratadas de esta manera. Este ha sido el factor principal que contribuyó a mi decisión de alejarme", apunta la que fuera piloto de la escudería RT Motorsports by SKM - Kawasaki en la clase IDM Supersport 300.

Incómoda

Sharni Pinfold habla de "limitaciones" y de que ha habido momentos que le han hecho sentir "indigna o incómoda". "Puedo decir que realmente he dado todo lo que he tenido para tener éxito en este deporte, y con esto he sido capaz de presenciar lo que es verdaderamente posible cuando pones tu foco en algo y vas tras él al cien por cien. Después de llegar a mi punto más bajo, esto me llevó a centrar mi energía en curarme a mí misma ", apunta en este duro comunicado.

Está claro que ha habido situaciones que le han frenado en su carrera y, sobre todo, que le han afectado psicológicamente. El mundo del motociclismo se queda sin una gran promesa de este deporte.

