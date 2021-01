Al-Attiyah pone más tensión al Dakar: "Ha sido una semana muy difícil, estoy decepcionado"

Dice el refranero español que nunca llueve a gusto de todos. En el Rally Dakar 2021 todavía no ha llovido, físicamente, aunque críticas sí que han caído para uno y otro lado. La lluvia de reproches y comentarios cruzados entre pilotos, marcas y organización ha originado un temporal similar a Filomena, borrasca que lleva azotando a España durante los últimos días. Sin embargo, en Arabi Saudí, cada uno tiene su Filomena particular.

Algunos grandes nombres que ya hicieron sus críticas fueron Sébastien Loeb y Carlos Sainz. El campeón francés se quejó por una sanción impuesta por exceso de velocidad en un tramo controlado, alegando que el sistema de aviso no funcionó y no le alertó de dicha restricción. Por su parte, el español, actual ganador de la prueba y último vencedor de etapa, se quejó de la enorme dificultad que está teniendo la carrera.

Uno de los últimos en quejarse ha sido Nasser Al-Attiyah. El catarí, segundo en la general tras Stéphane Perterhansel, no ha apuntado contra la organización, sino contra su proveedor de neumáticos, BF Goodrich, por la enorme cantidad de pinchazos que están teniendo tanto él como el resto del equipo Toyota Gazoo Racing.

Al-Attiyah en la segunda etapa del Dakar 2021 Rally Dakar

Hasta ahora, Nasser ha tenido cuatro pinchazos en tan solo seis etapas, pero es que sumando a todos los pilotos del equipo suman un total de 21, más de tres pinchazos diarios. Por eso, el líder de Toyota y que aspira a sumar su cuarto Rally Dakar a su palmarés se mostró tan enfadado tras la jornada de ayer.

"No ha sido un día fácil. Hemos tenido dos pinchazos. Las ruedas no nos ayudan, como ya sucedió el año pasado. Estoy decepcionado con los neumáticos BF Goodrich, porque esperábamos tener una buena rueda para este Dakar en comparación con el buggy".

Ahora, Al-Attiyah afronta la jornada de descanso con la intención de buscar el triunfo final, aunque sabe que no será fácil en una carrera realmente exigente: "No ha sido una semana fácil para nadie, ha habido muchos errores por parte de todos aunque nosotros no hemos cometido ninguno grave. Estoy bien colocado en esa segunda posición, pero hay que dar el máximo la segunda semana".

Preocupados en Toyota

La preocupación en el seno del equipo Toyota es real con el tema de los neumáticos, algo que ya les trajo de cabeza en el pasado Dakar, el primero que se disputaba en Arabia. Por ello, decidieron hacer cambios en la suspensión del Hillux, el modelo que llevan los pilotos del equipo oficial. No obstante, están necesitando echar mano de las tres ruedas que llevan de repuesto en demasiadas ocasiones, algo que también les ha pasado a otros pilotos como Loeb, que lleva el mismo tipo de neumático y una suspensión idéntica al conducir un 4x4 y no un buggy como hacen Peterhansel o Carlos Sainz en el equipo Mini.

Al-Attiyah en el Rally Dakar 2021

Por ello, a pesar de que Al-Attiyah se encuentra en una buena posición, cerca del francés, a menos de 6 minutos, y con gran ventaja sobre el español, temen que el recorrido que les queda, especialmente agresivo a partir de la etapa 9, pueda jugarles una mala pasada en forma de más pinchazos y de pérdidas de tiempo. Merece la pena mencionar que, cuando un piloto gasta sus tres neumáticos de repuesto por pinchazos, tiene que reducir mucho su ritmo para evitar perder sus últimas gomas sanas, lo que hace que los rivales le puedan pasar por encima. Por ello, Nasser está tan enfadado, porque sabe que queda mucho Dakar para ganar, pero también para perder.

