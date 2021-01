Carlos Sainz gana su segunda etapa, recorta diferencias y le pone esperanza al Dakar

Carlos Sainz está de vuelta. 'El matador' nunca se había ido, pero este Dakar tan complicado le estaba poniendo al límite con problemas de navegación que no había sufrido en las 13 ediciones anteriores que había disputado. Sin embagro, en la sexta etapa, ha vuelto a comandar el grupo de favoritos hasta llevarse su segunda victoria de etapa y dar un pequeño mordisco en la general. Le recorta siete minutos a sus rivales directos Al-Attiyah y Peterhansel.

La pareja formada por Carlos Sainz y Lucas Cruz ha vuelto a tener un día de gracia que les ha permitido explotar el gran ritmo de carrera que están demostrando durante todo el Rally Dakar. Tal y como se pudo ver en la parte final de la etapa del jueves o como demostraron en la primera jornada donde sumaron su primer triunfo parcial, el ritmo y la velocidad del Mini son para estar liderando la clasificación general.

Sin embargo, esto es el Rally Dakar, donde ni siquiera el mejor tiene garantizado ganar. No obstante, la pareja española ha conseguido resarcirse de las malas sensaciones de días atrás, críticas a la organización incluidas, y han sumado su segunda victoria de etapa en la presente edición que les permite reducir la desventaja con el dúo de cabeza.

Carlos Sainz baja una duna en el Rally Dakar 2021 Rally Dakar

El ritmo de Carlos fue arollador desde el inicio y solo en la parte final sufrió ligeramente, pero fue capaz de mantener la renta cosechada durante una primera parte impecable. Esta vez sí, se aprovecharon de la posibilidad de ocupar una posición más retrasada en la salida para ir destrozando sector a sector los 347 kilómetros en los que consistía la especial del día, la cual fue reducida por la organización en 100 kilómetros para facilitar la reagrupación de todos los pilotos.

Dirección de carrera ha dado como fecha límite hasta las 14:00 horas del sábado, día de descanso, para poder completarla. Esto ya hacía ver que sería una etapa maratoniana, de gran dificultad y de mucha concentración para los pilotos en un terreno de dunas y donde predominaba totalmente la arena.

Duelo entre los mejores

Carlos Sainz consiguió ponerse en cabeza de la prueba al paso por el primer waypoint situado en el kilómetro 48, posición que no soltó hasta cruzar la meta. Al comienzo, todo hacía indicar que su duelo sería con Peterhansel, que había conseguido superar a Al-Attiyah. Sin embargo, 'Monsieur Dakar' sigue con su táctica de no ganar ninguna etapa para no abrir pista ningún día y terminó cediendo ante el empuje, primero de Al-Rajhi, y después del propio Nasser.

Nani Roma en la etapa 6 del Rally Dakar 2021 Rally Dakar

Finalmente, la pareja española del equipo X-Raid Mini Jcw Team completó la prueba en un tiempo de 3 horas, 38 minuts y 27 segundos, aventajando a Al-Rajhi en 4 minutos. Por detrás llegó Nasser Al-Attiyah, que consiguió alcanzar a Peterhansel en torno al kilómetro 300 de la especial. El catarí y el líder de la general cedieron algo más de 7 minutos con el defensor del título. Nani Roma, que comenzó bien, pero pasó unos apuros al final, fue séptimo a 19 minutos y De Villiers, ganador de la quinta etapa, octavo.

En la general, Peterhansel sigue como primer clasificado con casi 6 minutos sobre Al-Attiyah y Carlos Sainz se sitúa a 35 minutos del catarí y a 40 del galo. Nani Roma es quinto a casi 1 hora y 37 minutos y entre medias de los dos españoles continúa el polaco Przygonski, a 1 hora y 11 minutos de la primera posición. Mañana sábado, jornada de descanso y de reflexión para plantear la estrategia de la segunda parte de este apasionante Rally Dakar.

