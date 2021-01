Alpine filtra nuevas imágenes del coche de Fernando Alonso para su regreso a la Fórmula 1

Noticias relacionadas Alpine con Fernando Alonso y Aston Martin con Vettel: la Fórmula 1 se abre a nuevas marcas en 2021

La Fórmula 1 se prepara para el regreso de Fernando Alonso y los aficionados hacen lo propio. Muchos están emocionados desde el día que el asturiano confirmó que regresaba al 'Gran Circo' y que lo hacía para volver a formar parte de la que siempre había sido su casa. Renault será el hábitat en el que 'magic' volverá a hacer vibrar de emoción a toda su hinchada soñando con nuevas victorias y, por qué no, con un tercer título de campeón del mundo.

Para eso queda mucho aún, aunque para lo que no queda tanto es para volver a ver a Fernando Alonso tomar una salida de un Gran Premio de Fórmula 1. De momento, no se sabe dónde será, ya que, el Gran Premio de Australia, prueba inaugural del mundial habitualmente, se encuentra en peligro por la Covid-19. De todas formas, si no es en el Albert Park de Melbourne lo será en el circuito de Sakhir en Bahrein.

Lo que está claro es que cada vez queda menos para el retorno de Alonso, aunque los aficionados del asturiano y al mundo del motor en general no se pueden quejar porque en un año en el que todavía no forma parte de la parrilla ya se le ha podido ver montado en tres monoplazas diferentes. Primero fue en el RS18, con el que realizó sus primeros tests. Después fue en el RS20 en el filming day de Barcelona, el cuál volvió a coger para la prueba de jóvenes pilotos en Abu Dhabi. Y por último, en el mítico R25 con el que maravilló a todos en la exhibición dada sobre el circuito de Yas Marina.

Fernando Alonso con el R25 en Abu Dhabi Twitter (@alo_oficial)

El nuevo coche

Sin embargo, lo que todavía no se ha producido, aunque no tardará, es el hecho de poder ver a Fernando Alonso con sus nuevos colores, ya que, a pesar de haber regresado a Renault, este retorno tiene algunos trucos guardados. El equipo Renault cambiará de denominación el próximo año y pasará a ser el Alpine F1 Team.

De la misma forma que se cambiará el nombre, Alpine tendrá unos nuevos colores mucho más cercanos al espíritu francés que el amarillo y negro habitual en los últimos años en el equipo Renault. Los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa tomarán el control de la imagen del nuevo equipo de Fernando Alonso.

Un adelanto de como será el Alpine que manejarán Esteban Ocon y Fernando Alonso en la temporada 2021 pic.twitter.com/FqXSPkELSJ — F1 + (@F1plus_) January 7, 2021

Por ello, ante este cambio de apariencia, el equipo Alpine está mostrando a cuentagotas pistas de forma periódica para ir descubriendo como será el nuevo coche del campeón español. En esta ocasión, lo que han mostrado ha sido un vídeo de apenas unos segundos en los que ya se puede ver una simulación del coche en movimiento y donde se empiezan a ver algunos detalles como el alerón delantero, la parte de atrás del coche o el claro estilo que marca el nuevo patrón impuesto por Alpine, que se introduce en el mundo de la Fórmula 1 con uno de los proyectos más ambiciosos que se recuerdan, el retorno de Fernando Alonso a la élite de la velocidad tras sus muchas aventuras y después de más de dos años alejado del paddock de forma oficial.

[Más información: Brivio, líder del equipo Suzuki campeón de MotoGP, nuevo jefe de Fernando Alonso en Alpine]