Carlos Sainz, contento con su séptima plaza en SPA: "Podremos pelear"

El español Carlos Sainz (McLaren), que arrancará desde la séptima plaza este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del Mundial de Fórmula 1, declaró en Spa-Francorchamps que "saliendo séptimos" podrán "pelear".



"Ha sido una calificación muy peleada, muy apretada, con los Renault y con los Racing Point. Pero la clave ha sido una vuelta muy buena en la Q1, que nos ha permitido llevarnos dos sets (de neumáticos) a la Q3", manifestó Sainz, noveno en el Mundial, con 23 puntos.



"Creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando; porque normalmente se me da muy bien la Q1, algo que luego te permite tener dos oportunidades más en la Q3, cuando la pista está mejor", explicó el español de McLaren al canal de televisión Movistar F1. "Estoy contento de haber podido aprovechar ese punto fuerte de la Q1 para haber hecho esa Q3 tan sólida", apuntó el talentoso piloto madrileño este sábado en Spa.

"De momento, creo que estamos donde esperábamos estar, detrás de los Renault. (El australiano Daniel) Ricciardo nos ha metido tres décimas y media; o cuatro, que es lo que nos ha metido durante todo el fin de semana", indicó.

El nivel de Racing Point y la lluvia

"Luego están los Racing Point, a los que he dejado detrás, eso sí me ha sorprendido, puede que ésa haya sido la mayor sorpresa, aunque no hay que olvidar que tanto los Renault como los Racing Point tienen mejor ritmo de carrera" dijo Carlos, que el martes cumplirá 26 años.



"Pero saliendo séptimos podremos pelear", precisó Sainz, que comentó la situación meteorológica, ya que en principio se preveía lluvia y al final no hubo más que apenas unas gotas.



"Cada vez hay menos probabilidades de lluvia. Al principio parecía que sí la iba a haber. Pero tampoco creo que nos vaya a beneficiar la lluvia, porque hemos elegido una configuración para seco al cien por cien", dijo. "Así que si llueve igual sufrimos; aunque a mí sabéis que la lluvia me gusta", precisó Sainz este sábado, después de la calificación de Spa-Francorchmps.

La visión de Hamilton

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1, que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, dedicó la 'pole' que consiguió este sábado al actor estadounidense Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, fallecido el viernes a los 43 años.



Hamilton amplió a 93 su propio récord histórico de 'poles' en la categoría reina del automovilismo, al mismo tiempo que elevó a seis el de 'poles' en Spa con una nueva exhibición -le colocó medio segundo a su compañero finlandés Valtteri Bottas, que fue segundo- que dedicó, primero en su comunicación interna por radio; y más tarde, en la entrevista oficial en zona de meta, al fallecido actor.

"Ha sido una sesión muy limpia", explicó Hamilton, después de cubrir los 7.004 metros de la mítica pista belga en un minuto, 41 segundos y 252 milésimas, 511 menos que Bottas, que este domingo saldrá junto a él desde la primera fila.



"Cada vuelta ha sido mejor que la anterior y toda la gente que ha trabajado por detrás, en la sombra, ha vuelto a hacer un sensacional trabajo", explicó Hamilton, que este domingo apuntará a su victoria número 89 en Fórmula 1, que lo colocaría a sólo dos del récord histórico del alemán Michael Schumacher.



"Ésta es una 'pole' muy importante, porque en medio de la noche me despertaron para decirme que había muerto Chadwick Boseman, a quien se la quiero dedicar", indicó el séxtuple campeón del mundo inglés, que lidera el Mundial con 132 puntos, 37 más que el holandés Max Verstappen, que este domingo arrancará desde la tercera plaza.



"Al conocer la triste noticia me propuse salir ahí y pilotar a la perfección, que es lo que hubiera hecho él. Él era un auténtico héroe", señaló en Spa-Francorchamps Hamilton, de 35 años, después de ampliar a 93 su propio récord histórico de 'poles' en Fórmula 1.

