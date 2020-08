Otra espeluznante caída en MotoGP: así fue el choque entre Zarco y Morbidelli a más de 300 km/h

Después de la tremenda caída de Moto2, MotoGP también ha vivido una situación tremenda. Johann Zarco y Franco Morbidelli han colisionado en mitad de la recta larga del circuito Red Bull Ring de Spielberg en Austria a más de 300 km/h. Ambas motos han salido disparadas por la recta y estuvieron a punto de colisionar con Maverick Viñales y Valentino Rossi, que vieron como pasaban por delante de sus cabezas.

La caída del francés y el italiano en la curva tres del circuito Red Bull Ring de Spielberg, ha obligado a dirección de carrera a mostrar bandera roja. La carrera después se reanudó sin los pilotos que colisionaron con una parrilla tal y cómo estaba la carrera en ese momento.

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) ha logrado el triunfo en solitario en el Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. Junto a él en el podio acabaron el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) y el australialiano Jack Miller en una carrera en la que siguieron las caídas siendo protagonistas y que privaron a Alex Rins y a Pol Espargaró de llevarse la carrera.

¡Tremendo accidente entre @JohannZarco1 y @FrankyMorbido12!



Salen volando las motos y no se llevan a @ValeYellow46 y @mvkoficial12 de milagro



Hemos visto a los dos pilotos saliendo por su propio pie #AustrianGP #MotoGP pic.twitter.com/51k9MFuXir — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2020

Antes, en la carrera de Moto2, el italiano Enea Bastianini (Kalex) ha provocado que se tuviese que sacar bandera roja en la segunda vuelta del Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. La peor parte se la ha llevado Hafizh Syahrin, con múltiples golpes en todo su cuerpo. Por suerte, pudo librar a todos los pilotos que pasaron cerca de él y que la cosa no fuera a más.

Cuatro pilotos se vieron implicados en la caída de Enea Bastianini (Kalex); además del piloto italiano, el malasio Hafizh Syahrin (Speed Up), el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y el español Edgar Pons (Kalex). Todos los pilotos estaban conscientes y sólo el malasio Syahrin tuvo que ser atendido por las asistencias del circuito y evacuado en ambulancia a la clínica del circuito.

La caída de Moto2

'El Pescao', así es conocido en la parrilla Syahrin, fue llevado a la clínica en ambulancia. Por suerte, el equipo ha confirmado que, tras los primeros exámenes médicos, estaba consciente. "Parece que el piloto está bien, con muchos golpes, sobre todo en la cadera. Está despierto y responde", explicaba en los micrófonos de DAZN Gino Borsoi, director deportivo del Aspar Team, escuadra del malasio.

Un accidente terrible



Bastianini perdió el control y Syahrin no pudo esquivar la moto en una zona rapidísima



Todos los pilotos están conscientes y 'El Pescao' ha sido trasladado al centro médico. ¡Deseando que se recupere lo antes posible! #AustrianGP #MotoGP pic.twitter.com/mqfWTYsEIt — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2020

Edgar Pons, el español involucrado en la caída, también daba su visión de lo sucedido. "Fue muy complicado. Cuando ves eso no sabes por dónde tirar. Pude esquivar la moto, pero me encontré la rueda delantera y la suspensión. Me fui directo contra el muro y tuve que saltar. Por suerte no me hice nada", indicaba al canal que estaba dando la carrera.

[Más información: El adiós de Dovizioso: "El futuro de Ducati lo decide Gigi, pero el mío lo decido yo"]